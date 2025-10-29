王子生日藏不住！「夕陽合照+甜蜜對話」全公開
娛樂中心／王靖慈報導
男星范姜彥豐在今天（29日）突然指控妻子粿粿（江瑋琳）在婚姻中出軌王子（邱勝翊），他痛苦地說道：「我的信任和真心被狠狠踐踏，最終成為了戴著綠帽的小丑。」此消息一經披露，引發了網上的激烈討論，許多熱心的網友立即前往三人的社交媒體尋找蛛絲馬跡，發現粿粿的社交媒體中有很多與王子相關的內容，王子的Instagram也被網友發現，顯示他在今年4月的生日文中有粿粿陪伴。
王子（左）曬出一連串生日照，其中第13張是與粿粿（右）的單獨照，照片中兩人沐浴在夕陽下，一同凝視遠方，氛圍感滿滿，吸引網友趕過來朝聖。（圖／翻攝「prince_pstar」IG）
粿粿出軌王子的消息今日在網上瘋傳，即有網友發現王子Instagram今年4月15日的生日貼文裡與粿粿藏互動！王子在文中滿足喊：「再次感謝大家，所有的祝福我都收到了，今年的生日很開心。」表示今年生日收穫滿滿，並提到有一趟美好的旅行，在他曬出的慶生照中，第13張竟是跟粿粿的單獨照，只見照片中兩人近距離共同凝視遠方日落，側影沐浴在夕陽下，背景疑似他們於美國旅行拍下的。
眼尖網友也發現粿粿（左一）當時的祝福，王子（右二）也有回應，兩人對話像在拌嘴。（圖／翻攝「prince_pstar」IG）
粿粿還在貼文下方留言：「永遠e起慶到80歲？再40年哈哈哈哈哈，生日快樂，天天快樂」，王子則回：「傻眼是44年。」拌嘴互動顯示兩人的親密，該貼文直至現在獲得超過2.5萬讚，留言數有360則，除了原本的生日祝福，目前多數網友都是去朝聖兩人的合照，順帶調侃王子及標記其他網友來看，「朝聖偷藏合照」、「來朝聖第13張」、「抓到了齁」。
原文出處：王子IG偷藏「夕陽單獨合照」放閃粿粿！掀網朝聖對話：一起慶到80歲！
粿粿、王子偷情早就被懷疑！這16字成「出軌神預言」
《全明星》接連曝出軌！點名2組人酸「全民睏揍會」
粿粿喊「永遠一起」被抓包！起底王子IG：這時候就...
