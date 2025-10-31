王子生日貼文有貓膩？網抓包「第13張照」：還敢偷藏

藝人粿粿與王子（邱勝翊）不倫風波不斷延燒，網友開始深入挖掘兩人過去在社群媒體上的蛛絲馬跡。有眼尖網友發現，王子慶祝今年36歲生日的Instagram貼文中，第13張照片疑似已暗示「兩人關係」。

范姜彥豐指控王子介入他和老婆粿粿的婚姻。 （圖／翻攝自Meigo粿粿臉書）

該生日貼文共有17張照片，前面多為慶生場景，後半段則是美國行的相關照片。值得注意的是，第13張照片是王子與粿粿的雙人合影，也是該篇生日文中唯一一張雙人照，畫面中王子與粿粿一同面向夕陽而行，而這張照片正好位於從慶生場地轉換到美國行的轉折點。

第13張照片是王子與粿粿的雙人合影，也是該篇文章裡面唯一一張雙人照。（圖／翻攝自王子IG）

根據粿粿丈夫范姜彥豐先前的爆料，妻子正是在「美國行」後開始有所改變，而該張照片也被網友放大解讀，許多網友推測第13張照片疑似默默秀恩愛。

網友在該貼文下紛紛留言表示：「有人還敢偷藏合照啊」、「來朝聖第13張齁」、「抓到了齁原來這張照片有涵義！！」、「回來朝聖」、「第13張有玄機」。

回顧整起事件，范姜彥豐29日發出長達9分鐘的影片，表示自己曾經看到粿粿和王子之間的出軌證據，感到過去的美好瞬間變成了笑話。他強調，這段時間的婚變傳聞對他的工作造成了影響，並透露將透過法律途徑捍衛自己的權益。對此，粿粿29日在社群平台上做出了回應，感謝大家的關心，並表示這段婚姻的結束是因為長時間的協商未果，她提到對方提出的離婚金額超出了負擔，導致協商破裂，並強調有些影片內容與事實不符，她表示作為母親，會負起責任，並計劃整理出完整事實和大家說。

王子也在Instagram針對介入粿粿婚姻一事發聲道歉，強調自己是在女方協議離婚的過程中，從一個單純傾聽者漸漸過度關心，超過了朋友間應有的界線，「雖出於心疼與關心，但不是應有的表達方式，錯誤就是錯誤，沒有藉口。」他所屬經紀公司喜鵲娛樂也表示，藝人必定以誠懇態度深切反省，並承擔應有之責任。

