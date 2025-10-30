王子當小王戀人妻粿粿 形象崩壞上海音樂會確定取消

【緯來新聞網】王子（邱勝翊）介入范姜彥豐與粿粿夫妻，被范姜彥豐點名「破壞婚姻」，雖出面道歉但形象破裂，而他的工作也陸續受到波及，王子原定於2025年底在上海舉辦個人音樂會，主辦單位卻於日前突然宣布演出取消，公告中僅表示「深表遺憾與歉意」，並未說明具體原因，令粉絲不禁聯想是否與近期爭議有關。此外，王子在台灣11月１日的品牌EASE見面會也取消，品牌方表示，「一日店長活動前兩週已經因為檔期先行取消，感謝大家關心，謝謝。」

廣告 廣告

王子上海音樂會取消。（圖／翻攝自王子臉書）

風波延燒，目前最新消息傳出，兩人目前正在打離婚官司，根據《NOWNEWS今日新聞》報導，范姜彥豐手上握有粿粿出軌證據，因此求償1200萬元，贍養費另計，而第一時間粿粿聲明中確實也提到兩人協商破裂，付不出鉅額費用。





上海趣放文化傳媒有限公司公告

The Moment of love: 王子邱勝翊音樂會上海站



取消公告



親愛的粉絲朋友們：



感謝大家對本次音樂會的關注與支持，我們遺憾的告知大家原定於2025年11月16日在交通銀行前灘31演藝中心黑匣子舉辦的“The Moment of love: 王子邱勝翊音樂會上海站”演出取消。



所有已購票的觀眾，可通過原購票渠道處理退款訂單：



申請退款：您無需操作，自公告發布之日起7-10個工作日，原始票務平台（大麥、貓眼、攜程旅行等）將為您處理退款。



票務方補充：對於經原購票平台辦理退票的用戶（如有退款手續費扣除），請聯繫原購票平台（大麥、票星球、貓眼、攜程旅行等）在線客服，申請退款手續費退回；



對於此次演出取消給大家造成的不便，我們再次深表遺憾與歉意。在此，由衷感謝各位觀眾的支持與理解！



上海趣放文化傳媒有限公司

2025年7月30日

更多緯來新聞網報導

蕭煌奇8月美西首開唱 抽空奔球場朝聖大谷翔平

劉若英粉絲群橫跨世代 甜喊：唱到80歲你們還會陪我嗎？