王子當面向范姜彥豐鞠躬道歉！ 二度聲明「賠償金額超過負荷」：我不會逃避
王子邱勝翊因為被范姜彥豐指控，介入他與粿粿之間的婚姻，輿論譁然。他於4日晚間再度打破沉默，發出長篇712字聲明，表示自己是真心面對，也有親自向范姜彥豐當面鞠躬道歉，並商討賠償金額，只是金額過高，真的無力償還，導致協商破局，也透過聲明表示：「我能理解社會⼤眾對我的不滿，但有⼀些指控已經超乎我的想像」、「懇請⼤家，事實的責難⽌於我，我全權承擔。」
王子聲明中一再和范姜彥豐道歉，表示在粿粿仍有婚姻的狀況下，仍做出了不好的行為，非常對不起，他一直以來都並未逃避每一次協商。這段期間之所以沒發聲，他解釋因為輿論鋪天蓋地襲來，夾雜著許多不實跟荒謬，實在不知道該怎麼澄清，聲明一改再改，「每天看起來，都有不同的事情要澄清，到今天我決定無論如何，最重要的事情就是⼀定要先跟您正式、公開的道歉。」
作為公眾人物，王子深知在范姜彥豐選擇把這件事公之於眾前，就已經做好會被爆出來的準備，因此自己沒有逃避也不會逃避。每次的見面協商，鞠躬跟道歉都是真的，「您們需要我提出⾃⼰過去為家⽗清償債務的相關證明，我也完整詳細的整理所有記錄，並在當天提供資料讓您⽅了解這個⾦額對我來說是超過負荷的，我真的毫無保留，全⼒配合溝通。」
他明白需要承擔責任，也有協調過能否分期付款，可惜最終雙方未能達成共識。王子表示，這是自己應該付出的代價，會與粿粿共同誠實面對，並積極解決，結尾再次重申：「對於范姜彥豐先⽣與粿粿，我真的真的很抱歉。」
范姜彥豐上月底出面指控妻子粿粿與王子邱勝翊婚外情，粿粿在事發後也拍影片流淚回應，表示婚姻早已出現矛盾分歧，但與王子之間的踰矩行為，她承認並表達歉意，「我至始至終，都覺得是我沒有做好，不管發生什麼事，不管發生什麼事，都不是我可以犯錯的原因。」
王子邱勝翊聲明
錯就是錯沒有任何理由跟藉⼝，從⼀開始到現在我都是真⼼⾯對，在此風波發⽣前協商會⾯的時候，我有親⾃向范姜先⽣當⾯鞠躬道歉並多次商討賠償⾦額，我在此公開、慎重的再次向范姜先⽣與粿粿道歉，對不起。
在您與粿粿婚姻狀態尚存續的情況下做出了不好的⾏為，對您造成了傷害，我對您跟粿粿都非常的抱歉。⼀直以來我沒有逃避每⼀次協商我都誠⼼誠意毫無保留全⼒配合溝通，非常對不起，我這份道歉不夠即時，但當所有輿論鋪天蓋地的捲來，甚⾄里⾯還夾雜許多不實、荒謬的報導跟網友爆料時，我真的不知該如何澄清，也不知道該怎麼澄清或是不是有必要澄清，因此這份聲明我⼀改再改，因為每天看起來，都有不同的事情要澄清⋯到今天我決定無論如何，最重要的事情就是⼀定要先跟您正式、公開的道歉。
其實在您公開此事前，我知道這件事情總有⼀天會被爆出來，因此我沒有逃避也不會逃避，作為公眾⼈物犯錯，我早晚必須⾯對社會檢驗。從⼀開始我找您⾒⾯協調時，每次與您的協商我都是真誠以對，我的對不起是真的，我的鞠躬也是真的，您跟立達老關謝先⽣的問題，我也都⼀⼀回答，您們需要我提出⾃⼰過去為家⽗清償債務的相關證明，我也完整詳細的整理所有記錄，並在當天提供資料讓您⽅了解這個⾦額對我來說是超過負荷的，我真的毫無保留，全⼒配合溝通
因為這是我必須承擔的，也有跟您們協調能不能讓我分期付款，但可惜雙⽅共識不同，未能達成您們的期待，非常對不起。
我知道犯錯就要付出代價，這是我應得的所有的責難我不會逃避，也會與粿粿共同誠實⾯對並積極解決，真⼼感謝各界的關⼼與指正讓⼤家失望了對不起。
抱歉讓我借⽤這則聲明拜託⼤家，我能理解社會⼤眾對我的不滿，但有⼀些指控已經超乎我的想像，甚⾄未來有可能對受害者們造成⼆次傷害，懇請⼤家，事實的責難⽌於我，我全權承擔，但不實的流⾔蜚語，拜託⼤家適可⽽⽌。
對於范姜彥豐先⽣與粿粿，我真的真的很抱歉
—邱勝翊
其他人也在看
粿粿姊夫是喬傑立男團隊長 孫德榮曝私下互動歎「人之常情」
粿粿與王子邱勝翊的婚外情風波連稍多日，近期網上一名自稱「粿粿哥哥」的韓姓男子（韓秉融），在網上替粿粿發聲，炮火直指范姜彥豐吃軟飯，引起熱議。由於韓秉融曾是喬傑立家族的一員，對此孫德榮（孫總）也做出回應。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 12 小時前
警方認「黃明志已潛逃」！網爆「落跑來台無敵抓不了」律師揭真相
娛樂中心／巫旻璇報導31歲台灣網紅謝侑芯上月在馬來西亞身亡，隨著調查展開，創作歌手黃明志被指與案件密切相關，且在現場驗出多種毒品反應，引發外界高度關注。馬來西亞警方今（4日）證實，案情有重大進展，原先的猝死案已正式轉列「謀殺」偵辦。不過黃明志至今行蹤成謎，警方晚間宣布對其發布通緝令，並認「相信他已經潛逃」。對此，有網友就在PTT發問「黃明志最佳解是不是逃來台灣？」，引發鄉民熱議。民視 ・ 6 小時前
棒球／「不死鳥」宣告復出？郭泓志PO文說決定復出、粉絲瘋猜去哪兒
台灣傳奇球星郭泓志曾歷經8次開刀治療手肘、肩膀，但卻總是能戰勝傷痛重返投手丘，也讓他獲得「不死鳥」的封號，近年他將重心轉往演藝圈轉型主持人，不過4日晚間郭泓志突然在自己的社群媒體曬出自己指導年輕球員投球姿勢的照片，還驚人地寫下：「我決定復出」，貼文一出馬上引起粉絲暴動，瘋猜他是否要續寫不死鳥傳奇。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
康橋學校又出事！逾500名學生登合歡山「違法搭帳棚」遭開罰
今年康橋國際學校校外活動新聞不斷，今年4月康橋學生進行單車環島成年禮，竟在彰化遭一男子毒駕猛撞車隊，造成多人受傷。沒想到10月底，康橋國際學校安排學生登山體驗，500多名學生分梯攀登合歡山，竟然又因為沒有申請就在合歡北峰搭設多個帳篷與天幕等，遭民眾檢舉，太管處依法開2張罰單，最高累計罰6000元。太報 ・ 11 小時前
粿粿哥哥支持提告 起底竟是喬傑立男團成員
男模范姜彥豐指控妻子粿粿婚內出軌「王子」邱勝翊，更痛斥2人「道德淪喪」。事後3方各自回應，王子承認與粿粿的交情「超出朋友應有的界線」粿粿則落淚坦言確實有「逾矩行為」，但此舉確實吸引許多同情票，其中粿粿哥哥也發文痛批范姜彥豐「長年來只會吃軟飯，還要裝大男人的爛人，不要也罷」，網友深扒，發現粿粿的哥哥，自由時報 ・ 19 小時前
已持股逾1成 寶佳集團正式宣告要併中工！經營權攻防戰浮上檯面
中華工程（2515）經營權之戰正式浮上檯面。根據公開資訊觀測站最新公告，寶佳集團旗下上市公司華建（2530）依「證券交易...聯合新聞網 ・ 6 小時前
范姜彥豐控粿粿偷吃王子 曹西平不忍了說重話
范姜彥豐指控妻子「粿粿」江瑋琳婚外出軌，與「王子」邱勝翊之間感情不單純，更痛斥2人道德淪喪，事後王子承認與粿粿交情「超過朋友間應有界線」，粿粿也認了確有逾矩行為，但粿粿公開長達17分鐘影片，稱結婚3年與范姜常因金錢觀與育兒觀意見分歧，婚姻早有裂痕。自由時報 ・ 20 小時前
柬埔寨太子集團涉在台洗錢 北檢拘提25人、查扣45億資產
柬埔寨的太子集團涉跨國洗錢及詐欺犯罪，美國財政部10月間實施制裁，名單包含3名台灣人、9家登記於台灣的公司。北檢分案偵辦，已向法院聲請扣押45億餘元資產獲准。檢察官今天指揮警調，兵分47路搜索集團成員住居所及多個公司等處，並拘提25名被告、通知10名證人到案說明，全案持續調查釐清中。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 11 小時前
頂級超市Mia C’bon雙店關閉！天母安和店月底說再見 全台門市剩20間
根據Mia C’bon官網公告，兩家門市因應營運策略調整，將營業至11月30日深夜12時，熄燈後全台僅剩20間Mia C’bon門市。品牌也透過公告向長期支持的顧客表達感謝之意，強調未來仍將持續提供服務於其他據點。為回饋消費者，Mia C’bon自即日起至關店前推出「感恩回饋」活動。凡於天...CTWANT ・ 6 小時前
粿王「美國行」最新鐵證曝光！他「1舉動」藏不住
娛樂中心／江姿儀報導男星范姜彥豐日前指控粿粿與男星王子（邱勝翊）有不正當男女關係，王子發文道歉認了「（與粿粿）超過了朋友間應有的界線」，1日粿粿回應時也認了「與王子有踰矩行為」。兩人過去出遊、貼文的甜蜜對話也被網友們挖出，其中粿粿與王子「美國行」，竟被網友直擊，2人同遊鐵證曝光。民視 ・ 1 天前
大到不能倒的銀行 金管會認證是「這六家」
金管會公布2025年「大到不能倒」的系統性重要銀行（D-SIBs）名單，今年入選的六家銀行與去年相同，仍為中信銀行、國泰世華銀行、台北富邦銀行、兆豐銀行、合庫銀行及第一銀行，已經是連續第六年名單完全相同。而依據最新數據，六家銀行已經在今年第一季全數提前達標2025年最低資本要求。中時財經即時 ・ 9 小時前
黃明志爆「關機失聯」大馬警方正式通緝！ 案件最新進度曝光
網紅謝侑芯10月22日猝逝吉隆坡，歌手黃明志是她生前最後接觸的人，當時黃明志被發現時，身上還藏有毒品，而在警方勘驗現場後，4日決定將轉往謀殺案偵辦，想回頭將已經保釋的黃明志逮補歸案，未料一整天黃明志都關機，經紀人也沒做回應。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 11 小時前
年輕人也會重症！20多歲女「3年沒打疫苗」染疫進加護
近期新冠疫情雖處於低點，但近期有微幅上升趨勢，且出現年輕重症個案。疾管署監測顯示，上周新冠門急診就診達1,398人次，較前一周微幅上升2%，目前主流變異株為NB.1.8.1。中天新聞網 ・ 11 小時前
黃明志半夜IG發限動！臉頰消瘦吐92字聲明 捲謝侑芯命案遭警方全面通緝
歌手黃明志近日捲入台灣網紅「護理系女神」謝侑芯猝逝案，消息震驚台馬兩地。由於他被傳遭大馬警方通緝、經紀人也一度表示「聯絡不上」，引發外界揣測。不過，消失近一天的黃明志，終於在今（5日）深夜現身發聲，強調自己「不會逃」。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
三商壽、玉山金婚事明天宣布！2檔股票及其權證暫停交易
證交所今（4）日公告，玉山金（2884）、三商美邦人壽（2867） 因有重大訊息待公布，自11月5日起暫停交易；以兩檔為標的的認購（售）權證也同步暫停Yahoo奇摩股市 ・ 9 小時前
中美元首會晤協議細節陸續出爐，華盛頓與北京是否「休戰」在望？
隨著更多協議細節出爐，外界越來越清楚，兩大強國到底是「休戰」在望，還是正開啟新一輪較量。BBC NEWS 中文 ・ 7 小時前
父母留下的老家變夢魘！300萬換不回手足情，專家揭繼承房產殘酷選擇題
「父母留下的房子，反而成了兄弟之間的難題！」網友買房知識家求助，他與弟弟共同繼承老家透天厝，兩人各持有一半產權，同時也共同背負110萬房貸。如今他自己購買的預售屋已交屋，面臨雙重貸款壓力，希望將舊家的一半產權以300萬賣給弟弟，卻因弟弟無法負擔每月1.8萬還款而陷入僵局。 這間24年屋齡的透天厝，根據鄰居前年成交紀錄，市值約760萬，網友開價300萬出售一半產權，其實已低於市場行情。問題核心在於弟弟的還款能力，若貸款410萬分30年償還，每月1.8萬的還款額確實讓許多人卻步。賣厝阿明 ・ 19 小時前
晴空塔也上榜！台灣人票選東京「5大雷區」 一票人笑翻：冠軍像中壢
現今國內旅遊價格不斷攀升，讓不少人選擇出國旅遊，而日本則是許多人的熱門首選。不過，日本一些景點也常讓遊客感到失望。日本旅遊達人、前台大感染科醫師林氏璧分享，近日網紅日文老師秋山由菜整理了「東京最讓人失望的5個景點」，這讓他發現網路上存在日本版與大陸版的名單，於是他決定舉辦台灣版失望景點投票，其中東京知名商圈「上野阿美橫町」最終躍居榜首。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
粿粿「為何很受男生歡迎？」 網揭關鍵：男生眼裡是頂標
范姜彥豐10月29日震撼宣布與妻子江瑋琳（粿粿）婚變，並指控對方婚內與男星邱勝翊（王子）出軌，婚變風波持續延燒。一名女網友好奇發文詢問，「男生都會喜歡粿粿這類型的女生嗎」，引發討論。中天新聞網 ・ 18 小時前
足球教頭齊佐維奇場邊「心臟病發」猝逝 場上球員哭倒、比賽宣布中止
歐洲足壇傳出震撼噩耗。塞爾維亞超級聯賽拉尼奇1923（Radnički 1923）隊主教練齊佐維奇（Nenad Lalatović）在本週一帶隊作戰時，於場邊突發心臟病，年僅44歲的生命就此戛然而止，消息傳出後，整個塞爾維亞足球圈陷入哀慟。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前