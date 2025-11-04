王子當面向范姜彥豐鞠躬道歉！ 二度聲明「賠償金額超過負荷」：我不會逃避

王子邱勝翊因為被范姜彥豐指控，介入他與粿粿之間的婚姻，輿論譁然。他於4日晚間再度打破沉默，發出長篇712字聲明，表示自己是真心面對，也有親自向范姜彥豐當面鞠躬道歉，並商討賠償金額，只是金額過高，真的無力償還，導致協商破局，也透過聲明表示：「我能理解社會⼤眾對我的不滿，但有⼀些指控已經超乎我的想像」、「懇請⼤家，事實的責難⽌於我，我全權承擔。」

粿粿過去就曾力挺王子邱勝翊，出席記者會（圖／小娛樂）

王子聲明中一再和范姜彥豐道歉，表示在粿粿仍有婚姻的狀況下，仍做出了不好的行為，非常對不起，他一直以來都並未逃避每一次協商。這段期間之所以沒發聲，他解釋因為輿論鋪天蓋地襲來，夾雜著許多不實跟荒謬，實在不知道該怎麼澄清，聲明一改再改，「每天看起來，都有不同的事情要澄清，到今天我決定無論如何，最重要的事情就是⼀定要先跟您正式、公開的道歉。」

作為公眾人物，王子深知在范姜彥豐選擇把這件事公之於眾前，就已經做好會被爆出來的準備，因此自己沒有逃避也不會逃避。每次的見面協商，鞠躬跟道歉都是真的，「您們需要我提出⾃⼰過去為家⽗清償債務的相關證明，我也完整詳細的整理所有記錄，並在當天提供資料讓您⽅了解這個⾦額對我來說是超過負荷的，我真的毫無保留，全⼒配合溝通。」

粿粿與范姜彥豐的恩愛已不復往日（圖／翻攝自范姜彥豐IG）

他明白需要承擔責任，也有協調過能否分期付款，可惜最終雙方未能達成共識。王子表示，這是自己應該付出的代價，會與粿粿共同誠實面對，並積極解決，結尾再次重申：「對於范姜彥豐先⽣與粿粿，我真的真的很抱歉。」

范姜彥豐上月底出面指控妻子粿粿與王子邱勝翊婚外情，粿粿在事發後也拍影片流淚回應，表示婚姻早已出現矛盾分歧，但與王子之間的踰矩行為，她承認並表達歉意，「我至始至終，都覺得是我沒有做好，不管發生什麼事，不管發生什麼事，都不是我可以犯錯的原因。」

王子邱勝翊聲明（圖／翻攝自IG）

王子邱勝翊聲明

錯就是錯沒有任何理由跟藉⼝，從⼀開始到現在我都是真⼼⾯對，在此風波發⽣前協商會⾯的時候，我有親⾃向范姜先⽣當⾯鞠躬道歉並多次商討賠償⾦額，我在此公開、慎重的再次向范姜先⽣與粿粿道歉，對不起。

在您與粿粿婚姻狀態尚存續的情況下做出了不好的⾏為，對您造成了傷害，我對您跟粿粿都非常的抱歉。⼀直以來我沒有逃避每⼀次協商我都誠⼼誠意毫無保留全⼒配合溝通，非常對不起，我這份道歉不夠即時，但當所有輿論鋪天蓋地的捲來，甚⾄里⾯還夾雜許多不實、荒謬的報導跟網友爆料時，我真的不知該如何澄清，也不知道該怎麼澄清或是不是有必要澄清，因此這份聲明我⼀改再改，因為每天看起來，都有不同的事情要澄清⋯到今天我決定無論如何，最重要的事情就是⼀定要先跟您正式、公開的道歉。

其實在您公開此事前，我知道這件事情總有⼀天會被爆出來，因此我沒有逃避也不會逃避，作為公眾⼈物犯錯，我早晚必須⾯對社會檢驗。從⼀開始我找您⾒⾯協調時，每次與您的協商我都是真誠以對，我的對不起是真的，我的鞠躬也是真的，您跟立達老關謝先⽣的問題，我也都⼀⼀回答，您們需要我提出⾃⼰過去為家⽗清償債務的相關證明，我也完整詳細的整理所有記錄，並在當天提供資料讓您⽅了解這個⾦額對我來說是超過負荷的，我真的毫無保留，全⼒配合溝通

因為這是我必須承擔的，也有跟您們協調能不能讓我分期付款，但可惜雙⽅共識不同，未能達成您們的期待，非常對不起。

我知道犯錯就要付出代價，這是我應得的所有的責難我不會逃避，也會與粿粿共同誠實⾯對並積極解決，真⼼感謝各界的關⼼與指正讓⼤家失望了對不起。

抱歉讓我借⽤這則聲明拜託⼤家，我能理解社會⼤眾對我的不滿，但有⼀些指控已經超乎我的想像，甚⾄未來有可能對受害者們造成⼆次傷害，懇請⼤家，事實的責難⽌於我，我全權承擔，但不實的流⾔蜚語，拜託⼤家適可⽽⽌。

對於范姜彥豐先⽣與粿粿，我真的真的很抱歉

—邱勝翊

