王子社群貼文遭洗版！網友諧音梗狂刷：喜歡「白疼粿」嗎？

范姜彥豐爆料妻子粿粿出軌王子，痛批兩人至今毫無悔意，仍保持聯繫，並控王子破壞家庭。對此，王子回應表示自己並未破壞家庭，只是在女方離婚協議期間過度關心。事件持續延燒，王子過去的文章：「你敢留言，我敢回」下方湧入大批留言嘲諷，諧音梗狂發：「喜歡白疼粿嗎？」。

自昨（29日）范姜彥豐爆料妻子粿粿婚內出軌王子後，王子發文道歉，但強調自己「不是破壞家庭關係的人」，又承認在得知女方協議離婚的過程中，從單純傾聽者逐漸過度關心，超越了朋友間應有的界線。此番回應讓網友看得一頭霧水，多數支持范姜彥豐，王子的社群也遭到攻陷。

有人翻出去年王子在Threads與粉絲互動的貼文，他附上自拍照並配文：「你敢留言，我敢回」，網友紛紛開始留言問問題，「所以到底有沒有上床？」、「說范姜手裡的證據是你跟粿粿的不雅照，是真的嗎？」、「哥你怎麼做到的，竟然能贏了夫人又逃兵，太厲害了吧」、「參加完全明星運動會後你有幾條故事線」、「超可憐有關粿粿的都不回」。

網友也紛紛使出台灣人諧音梗嘲諷，「你偷吃粿齁，抓到喔」、「請問你會打包糖粿回家嗎」、「不用錢的最粿～」、「去美國有吃草啊粿嗎」、「老王，喜歡吃粿糖嗎」、「最喜歡的食物應該是草仔粿嗎？」、「糖粿跟粿凍哪個好吃？」、「你喜歡豐黏粿糖嗎？」、「喜歡吃白疼粿，還是草阿粿？」、「壞到粿子裡」。

范姜彥豐在聲明中也向王子喊話，表示做錯事不可怕，可怕的是缺乏自我反省能力。他指出，王子破壞了自己的家庭，至今仍與妻子保持密切聯繫，卻能心安理得地打扮亮麗走紅毯、上台領獎，對此，他感到非常可笑，甚至曾把王子當成真心朋友。

