王子神隱3個月「現身尾牙」 范姜彥豐怒嗆：還要臉嗎

王子出席公司尾牙，范姜彥豐開嗆。翻攝Threads/zack_fanchiang



男星王子（邱勝翊）2025年10月底，被爆出與前啦啦隊女神粿粿不倫，與粿粿結婚三年、育有1女的男星范姜彥豐也公開點名王子介入婚姻。雖然粿粿與王子都公開道歉，但輿論一片導向范姜彥豐。王子也暫離演藝圈，停止工作，不過神隱近3個月後，王子昨晚（1／26）被拍下吃尾牙的畫面，范姜彥豐也回應了。

粿粿與范姜彥豐螢幕夫妻去年爆發婚變，粿粿錄下17分鐘影片，她坦言結婚3年來雙方有不少摩擦，「我也真的低估了自己在這個過程中脆弱的程度，然後在這個情緒下，就是忽略了法律的部分，然後犯了錯。對不起，我不應該在這個時候跟邱先生越走越近，有逾矩的行為。」

另外，王子也發文道歉，對於范姜彥豐求償1200萬元，王子聲明提到對方要求的賠償金額超過負荷，希望可以分期付款，但最後協商破局，未能達成共識。王子也痛失多個代言，中國演唱會也被取消，演藝工作全都停擺。

歌手金泰佑是王子同門師弟，昨IG限時動態PO出參加經紀公司喜鵲娛樂的尾牙。沒想到，畫面也意外捕捉到王子身影，他穿著白色帽T搭配黑色外套，旁邊有弟弟邱宇辰，同桌的還有蕭敬騰Summe夫妻；也引發媒體報導。

范姜彥豐也回應了，在Threads貼文下直接回覆「？還要臉嗎」。短短數小時就有上萬人按讚。 至於兩人的婚姻還沒正式畫下句點，粿粿與范姜彥豐2人，在去年平安夜現身士林地方法院家事法庭，進行調解。

