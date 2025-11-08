王子籌不出1600萬喊話分期付款 瑤瑤被問是否借錢回應了
〔記者陽昕翰／台北報導〕「瑤瑤」郭書瑤加盟新東家，她昨天出席記者會受訪，被問到好友「王子」邱勝翊介入范姜彥豐與粿粿的八卦話題，尷尬沒有多回應，透露這段時間沒有多打擾對方，「沒有特別關心，我也是經歷過在浪頭上。」
王子介入粿粿的婚姻，被范姜彥豐求償1600萬，因為他必須要幫父親還債，協調希望能分期付款，可惜並未達成共識。瑤瑤昨天被問到王子有沒有跟她借錢，她聽了直呼：「認識我的人都知道，我沒有很多錢！」
瑤瑤談到：「我媽也是一個人，單親的家長也很不容易。」透露收入多是用來負擔家計，她也澄清父親過世的早，她很早就出道工作賺錢，可是家裡以前到現場都沒有負債的狀況。
