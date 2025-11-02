王子粿粿代言爆不倫！ 大立美認「合作已結束」：他第一時間致歉提合意終止
中信兄弟前啦啦隊成員粿粿近日遭丈夫范姜彥豐公開指控婚內出軌，對象為男團「棒棒堂」出身的藝人王子（邱勝翊），震撼演藝圈。而王子的上海音樂會和台灣一日店長活動已被取消，如今他年初牽線粿粿一同代言的保養品牌大立美也發出聲明，表示王子已於事件發生後，第一時間誠懇致歉，並主動提出合意終止合作，經雙方協調後，合作關係已結束。
大立美發聲明表示，近期社群上有關邱勝翊的輿論事件引起社會各界的關注，公司一向重視品牌形象與社會責任，對於任何與品牌相關的合作，公司始終秉持誠信、尊重與專業的原則。
有關外界部分傳聞提及「邱勝翊先生投資大立美」相關內容，大立美強調與事實不符。「邱勝翊先生在合作期間擔任品牌主理人及代言人，主要協助推廣品牌形象與理念，惟其並未參與大立美的投資或經營事務。」
大立美指出，「邱勝翊於事件發生後，已於第一時間誠懇致歉，並主動提出合意終止與本公司之合作經雙方協調後，合作關係已結束。」並強調公司將持續專注於產品品質與顧客體驗，堅持以真誠、善意與專業的態度面對每一位支持者與使用者，最後誠摯感謝各界的理解與關心，並期盼社會大眾能將焦點回歸於產品本質與品牌初衷。
