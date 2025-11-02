王子粿粿代言爆不倫！大立美「急發331字聲明」宣布：合作關係已結束

記者蔡維歆／台北報導

藝人范姜彥豐與妻子粿粿婚變風波持續延燒。在范姜彥豐日前公開指控她婚內出軌男星王子（邱勝翊）後，粿粿於昨（1）日發布長達17分鐘的影片親自回應，道歉承認與王子有「踰矩的行為」。而王子近來上海音樂會跟台灣一日店長活動取消，如今他年初牽線粿粿一起代言的大立美也發出聲明表示雙方已終止合作。

大立美平台發出聲明。（圖／翻攝自IG）

大立美官方聲明全文：

關於近期形象代言人相關事件，近期社群上有關邱勝翊先生的輿論事件引起社會各界的關注。本公司一向重視品牌形象與社會責任，對於任何與品牌相關的合作，我們始終秉持誠信、尊重與專業的原則。

有關外界部分傳聞提及「邱勝翊先生投資大立美」相關內容與事實不符。邱勝翊先生在合作期間擔任品牌主理人及代言人，主要協助推廣品牌形象與理念惟其並未參與大立美的投資或經營事務。邱勝翊先生於事件發生後，已於第一時間誠懇致歉，並主動提出合意終止與本公司之合作經雙方協調後，合作關係已結束。



本公司將持續專注於產品品質與顧客體驗，堅持以真誠、善意與專業的態度面對每一位支持者與使用者。誠摯感謝各界的理解與關心，並期盼社會大眾能將焦點回歸於產品本質與品牌初衷。



大立健康美麗事業股份有限公司

2025年11月1日

