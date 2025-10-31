王子粿粿定情日曝！「IG第13張照片」大膽宣主權 時間全對上
藝人粿粿被丈夫爆料婚內出軌藝人王子，事件延燒，網紅天后闆妹以及媒體人葛斯齊都發文指出，4月美國行裡面出軌的不只這一對，網友們更翻出從前片段，表示粿粿明知曹佑寧有女友還大力環抱，王子也毫不避諱的說，自己最喜歡粿粿，更有知情人士透露，粿粿還沒離婚就已經搬進王子家住，讓大家痛批超沒邊界感。
綜藝節目片段：「最欣賞的啦啦隊成員，123，（陳詩媛），哇。」
說到最喜歡的啦啦隊員，羽球好手王齊麟，絕對是選老婆陳詩媛，但王子亮出的卻是別人的老婆粿粿，結束後還把照片放進貼文，粿粿還在下方留言，現在看來都有跡可循。藝人粿粿vs.王子：「（終於等到你，還好我沒放棄），只想要你eat me like candy，最甜的那種，最累的那種。」
兩人今年四月和好友們，一起到美國旅遊，在迪士尼樂園深情對唱，曖昧氣氛到了極點，更讓大票網友怒轟，雙方都超沒邊界感。目前更有知情人士透露，粿粿還沒離婚，就直接搬進王子家，讓范姜彥豐心碎滿地，鐵了心決定離婚。但粿粿婚後跟男明星們沒邊界感，早就不是第一次。藝人粿粿vs.曹佑寧：「右邊一點喔哇哇哇，嗚，（沒關係）。」
粿粿玩遊戲闖關成功，立刻去猛抱曹佑寧，害得對方也嚇好大一條，雙手往上舉不敢觸碰。這些片段被網友挖出，說粿粿明知曹祐寧有女友，還這樣環抱真的很不妥。藝人粿粿vs.王子：「我起來泡茶，（哇賽不愧是我們王子餒，哇睡覺好像有妝髮一樣）。」
天才剛亮，粿粿和簡廷芮進到男生們房間拍片，還大力稱讚王子非常帥，婚內出軌事件曝光後，網友們也開始撻伐簡廷芮，說他知情卻包庇。而天后闆妹和狗仔葛斯齊都發文表示，這群好友裡面，偷吃出軌的不只一對，其他人都是來掩護的，瞬間引發熱議，真相到底是什麼，只能等雙方說清楚。
【更多東森娛樂報導】
●偶像級保母車、燒肉包場 天后闆妹超狂「全包」員旅曝光
●員旅挨酸搭「廉航」釣出九妹！天后闆妹不忍 消費金額全公布
●范姜彥豐控粿粿、王子婚內出軌！好友鬼鬼、姚元浩現身回應
其他人也在看
壓垮范姜彥豐最後一根稻草！曝心碎放手粿粿內幕：看完證據後無力挽回
粿粿和范姜彥豐結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」。知情人士更爆料，兩人還沒離婚，「就已經住進王子家中。」讓范姜彥豐只好放棄協商，決定離婚。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
粿粿爆被拍到早住進王子家 徵信社：希望雙方能獲得善解
前啦啦隊女神粿粿和范姜彥豐3年婚姻破碎，范姜彥豐公開指控粿粿出軌王子（邱勝翊），震驚外界。粿粿更被週刊爆出早已住進王子家，全被徵信社拍到。對此，徵信社回應了。中天新聞網 ・ 7 小時前
遭爆拍到粿粿住王子家鐵證！徵信社62字證實不忍了：希望雙方獲得善解
粿粿和范姜彥豐結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」，如今週刊爆出粿粿已住進王子家，徵信社掌握到鐵證讓范姜彥豐心死、放棄協商。對此徵信社也回應了。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
王子承認與粿粿「超過朋友界線」向范姜彥豐道歉：錯誤沒有藉口
范姜彥豐29日控訴妻子粿粿婚內出軌王子邱勝翊，引起軒然大波。王子於下午2點38發文，打破沉默，承認越過朋友界線：「從一個單純傾聽者漸漸過度關心，超過了朋友間，應有的界線，雖出於心疼與關心，但不是應有的表達方式，錯誤就是錯誤，沒有藉口。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 天前
粿粿出軌王子！與范姜彥豐4個月離婚談不攏 律師猜原因：太多人知道
范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀，不過就范姜彥豐、粿粿協商這麼久，究竟為何談不成？就有律師猜測，除了價碼談不攏，也有可能是因為過程中太多人知道，就算保密也沒用。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
王子生日文早埋伏筆！「第13張照」藏和粿粿定情日 網驚：太明目張膽
男星范姜彥豐29日爆料妻子粿粿婚內出軌男星王子（邱勝翊），投下震撼彈。就有網友發現，王子在今年慶生貼文中偷渡一張和粿粿雙人合照，直呼「早埋下伏筆」、「太明目張膽了吧！」三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
曾和王子邱勝翊傳緋聞！粿粿閨密席惟倫「1動作」站邊范姜彥豐
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導范姜彥豐29日突發指控結婚3年的妻子粿粿婚內出軌王子，消息一出震撼全網。王子過往情史也再度成為話題焦點，前一段緋聞是在...FTNN新聞網 ・ 4 小時前
遭范姜彥豐抓包婚內出軌！粿粿「520同框王子」戀愛鐵證全被挖
粿粿與范姜彥豐2022年結婚育有一女，結婚3年爆出婚變，如今范姜彥豐29日拍影片怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子則道歉坦承「超過了朋友間應有的界線」，震驚演藝圈。粿粿與王子過往相處細節也全被網友挖出，今年520時，粿粿貼文中也未出現老公，「同框王子」，引起熱議。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
差點在金鐘獎引爆？范姜彥豐被指心軟收手 全因粿粿私下求情「別讓王子難看」
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導男星范姜彥豐跟粿粿結婚3年爆出婚變，范姜彥豐昨（29）日突然以一支長達9分鐘的影片，指控妻子婚內出軌藝人王子（邱勝翊）...FTNN新聞網 ・ 1 天前
獨家／粿粿爆早住進王子家！ 范姜彥豐心碎狠斷3年夫妻情
范姜彥豐昨（29日）透過影片公開指控老婆粿粿與王子（邱勝翊）婚內出軌！關鍵時間就在今年3月底粿粿與王子及其他友人到美國旅遊兩週，返台後從早出晚歸到天亮才回家，最後直接不回家。知情人士向本刊透露，「人（粿粿）還沒離就已住進王子家中。」范姜彥豐無可奈何情況下，只好放棄協商。鏡週刊Mirror Media ・ 19 小時前
李㼈兒子進軍演藝圈！ 首度公開亮相「神複製爸爸帥樣」
演員李㼈以戲劇《親戚不計較》廣受臺灣大眾熟知，近來他為了女兒李紫嫣主演的電影《突破：三千米的泳氣》，上遍各大單位宣傳。除了女兒亭亭玉立，李㼈兒子李奕龍同樣透過節目《成仁高中偵探社》，首度以個人身分出現在螢光幕前。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 小時前
59歲坣娜「驚傳病逝」！最後一篇貼文「這1句」曝
娛樂中心／于士宸報導女歌手坣娜驚傳病逝！坣娜過去以〈奢求〉、〈自由〉等歌曲紅極一時，據了解，她10月16日時，疑似遭網傳病逝，享年59歲。消息曝光後，讓演藝圈友人與粉絲震驚不已。然而，知名製作人張光斗稍早也發文了。民視 ・ 1 天前
晏柔中早知粿粿出軌王子？范姜彥豐衝她IG留言：重要的朋友
范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀，許多人質疑美國行友人是否幫忙隱瞞，不過范姜彥豐昨日晚間到晏柔中IG留言，強調晏柔中夫妻倆是在他低潮時「陪伴他重要的朋友」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
王子衝范姜彥豐IG「標記粿粿」！自爆互動被挖…逼瘋網：哪天？
娛樂中心／綜合報導中信啦啦隊Passion Sisters前成員粿粿與男星范姜彥豐，於2022年結婚的兩人共同育有1女，日前傳出兩人疑似婚變的消息，讓不少網友瘋猜背後真相，沒想到今（29日）范姜彥豐就突爆出粿粿與棒棒堂男孩成員王子（邱勝翊）「婚內出軌」，更批評「道德淪喪」，認為粿粿跟王子以為假裝成朋友就不會被發現，「真的讓人毛骨悚然」，隨後粿粿則發文回應目前正在協商離婚但對方提出離婚金額超出自己負擔，並表示范姜彥豐「說了許多與事實不符的內容」，隨後就有網友挖出過去王子曾在范姜彥豐的IG貼文底下「謎語留言」，吸引大批網友到場關切。民視 ・ 1 天前
張庭罕曬全家福！15歲愛女逆襲變超模臉 「高級感」美貌驚艷眾人
台灣女星張庭與「台灣第一小生」林瑞陽結婚多年，兩人婚後淡出演藝圈、專心家庭與事業。雖長期定居上海經營公司，但一家四口的生活近況仍備受矚目。近日張庭在社群上罕見曬出全家福，凍齡外貌與一雙兒女的亮眼變化，立刻掀起網友熱議。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
范姜彥豐「控粿粿出軌王子」被戴綠帽！影片公開「大膽內幕」
娛樂中心／巫旻璇報導中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」前成員粿粿（江瑋琳）在2022年與男星范姜彥豐步入婚姻，時常在社群媒體上分享甜蜜互動。不過近日有網友發現，夫妻倆近來同框畫面明顯減少，社群貼文多為各自的生活照、工作花絮與業配內容，讓「婚變疑雲」浮上檯面，引發外界關注。今（29）日稍早，范姜彥豐突然在Instagram限時動態發文，罕見提到兩人之間的狀況，暗指粿粿在婚內出現「道德淪喪」婚內出軌，甚至點名王子（邱勝翊），指控第三者介入婚姻。民視 ・ 2 天前
粿粿王子出國「越友界線」 葛斯齊再爆：西洋出軌團不只1對
娛樂中心／徐詩詠報導藝人王子遭男星范姜彥豐控訴介入家庭，男方稱手上握有妻子粿粿與王子的關鍵證據，3方後續在社群上分別說明，消息曝光後引發大量關注與討論。不過，資深狗仔葛斯齊今（30）日稍早於臉書上爆料，稱「西洋出軌團」中偷吃的其實不只一對。民視 ・ 1 天前
范姜彥豐公審粿粿、王子！律師嘆「討不到好處」驚：到底提了什麼條件？
范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀，不過就有律師坦言，這是一個玉石俱焚的策略，「公審在法律上是討不到任何好處的」，也好奇為何粿粿、王子竟然寧願被爆料，也不願意答應范姜彥豐的條件。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
范姜彥豐控婚內出軌王子！粿粿昔讚他「能力強」網1分析：慕強沒錯
事實上，粿粿過去從在節目上說過自己喜歡有趣的人，不過范姜彥豐個性稍嫌無聊，先前受訪時，粿粿也特別讚嘆王子非常厲害，腦袋很有想法。網友分析，以粿粿個性自然會慕強，被能力好的王子吸引。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
捲粿粿婚內出軌王子風波 簡廷芮切割「沒聯絡」老公轉發力挺
前啦啦隊女神粿粿，遭先生范姜彥豐直接點名和王子（邱勝翊）婚內出軌，事後粿粿發文稱指控不實，但王子卻認了關係超出朋友界線，由於范姜彥豐指控粿粿美國行返家後開始出現反常行為，讓同行友人被懷疑知情幫隱瞞，繼王品澔第一時間澄清後，簡廷芮今（31日）發聲強調絕不支持任何不當行為，並稱已經有段時間沒聯絡，許多事還是看新聞才知道。鏡新聞 ・ 1 小時前