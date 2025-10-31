王子粿粿定情日曝！「IG第13張照片」大膽宣主權 時間全對上

藝人粿粿被丈夫爆料婚內出軌藝人王子。（圖／翻攝自王子IG）





藝人粿粿被丈夫爆料婚內出軌藝人王子，事件延燒，網紅天后闆妹以及媒體人葛斯齊都發文指出，4月美國行裡面出軌的不只這一對，網友們更翻出從前片段，表示粿粿明知曹佑寧有女友還大力環抱，王子也毫不避諱的說，自己最喜歡粿粿，更有知情人士透露，粿粿還沒離婚就已經搬進王子家住，讓大家痛批超沒邊界感。

綜藝節目片段：「最欣賞的啦啦隊成員，123，（陳詩媛），哇。」

說到最喜歡的啦啦隊員，羽球好手王齊麟，絕對是選老婆陳詩媛，但王子亮出的卻是別人的老婆粿粿，結束後還把照片放進貼文，粿粿還在下方留言，現在看來都有跡可循。藝人粿粿vs.王子：「（終於等到你，還好我沒放棄），只想要你eat me like candy，最甜的那種，最累的那種。」

兩人今年四月和好友們，一起到美國旅遊，在迪士尼樂園深情對唱，曖昧氣氛到了極點，更讓大票網友怒轟，雙方都超沒邊界感。目前更有知情人士透露，粿粿還沒離婚，就直接搬進王子家，讓范姜彥豐心碎滿地，鐵了心決定離婚。但粿粿婚後跟男明星們沒邊界感，早就不是第一次。藝人粿粿vs.曹佑寧：「右邊一點喔哇哇哇，嗚，（沒關係）。」

粿粿玩遊戲闖關成功，立刻去猛抱曹佑寧，害得對方也嚇好大一條，雙手往上舉不敢觸碰。這些片段被網友挖出，說粿粿明知曹祐寧有女友，還這樣環抱真的很不妥。藝人粿粿vs.王子：「我起來泡茶，（哇賽不愧是我們王子餒，哇睡覺好像有妝髮一樣）。」

天才剛亮，粿粿和簡廷芮進到男生們房間拍片，還大力稱讚王子非常帥，婚內出軌事件曝光後，網友們也開始撻伐簡廷芮，說他知情卻包庇。而天后闆妹和狗仔葛斯齊都發文表示，這群好友裡面，偷吃出軌的不只一對，其他人都是來掩護的，瞬間引發熱議，真相到底是什麼，只能等雙方說清楚。



