王子粿粿引熱議！一沐日拒搭「辱女行銷」風潮 高情商回應網讚爆

[Newtalk新聞] 前拉拉隊成員粿粿日前遭丈夫范姜彥豐爆料婚變，男藝人王子(邱勝翊)坦承「超越朋友應有的界線」，事件曝光後引發各界熱議。部分品牌趁勢以雙關方式推出新品行銷，卻因觸及性別歧視及羞辱遭到批評。手搖飲品牌「一沐日」回應網友拒絕搭上這波話題，反成輿論焦點，獲網友一面倒讚賞。

近日藝人粿粿被爆料婚內出軌王子邱勝翊，掀起網路輿論。風波持續延燒，有網友因手搖飲品牌「一沐日」曾推出草仔粿飲品，被網友打趣「原來是先知」、「可以趁勢宣傳」，甚至建議仿效其他品牌推出「有梗新品」。然而，一沐日對此明確回應表示，我們的宣傳方式有很多種，但絕對不是拿別人來開玩笑的那一種，希望不要拿我們的產品攻擊其他人。

面對越來越多網友在社群平台討論，一沐日小編逐一回應「這不是我們的行銷方式」、「不是先知，也不希望大家拿這個話題開當事人玩笑」，最後更直接發文呼籲「各位不要再幫我們創造新品了！請把空間留給我們研發部，謝謝」。

一沐日的高情商回應獲得網友一致讚賞，認為一沐日堅持拒絕以女性羞辱字詞進行行銷，並紛紛留言表示支持，「一沐日的公關真的很棒」、「飲料店的差距在這次很明顯了，謝謝你們沒有為了行銷而搭上這波辱女潮」。對於網友的支持，一沐日小編回應「我們並沒有想要特別做宣傳及話題，只是認為不該拿任何商品去影射並且開別人玩笑！做好自己是我們不變的初衷」。







