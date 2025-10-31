王子粿粿意外讓它爆紅！網友湧入台南「粿仔王子」網：不用偷偷吃

藝人粿粿與王子邱勝翊婚內出軌事件引發熱議，讓台南關廟區一家名為「粿仔王子」的小吃店因店名巧合撞上時事，意外爆紅。這家原本低調經營的在地美食店，近日吸引大量網友湧入Google Map給予五星好評，短時間內評論暴增近百條，成為網路熱門朝聖景點。

「粿仔王子」小吃店位於台南市關廟區中央路，每週一、二公休，營業時間為早上6點至11點。店家原本屬於關廟區隱藏版美食，雖然知名度不高，但深受許多在地人與北漂族喜愛。據了解，該店的現煎米粿加蛋是許多顧客必點的招牌美食，假日時段生意更是興隆，不少顧客會騎車經過點餐後離開。

網友在Google Map上留下大量評論，許多人表示：「雖然沒吃，但先來朝聖，給個五星好評」、「老闆肯定是全場真預言家」、「美食不用偷偷吃」。有網友更直接點名時事，留言道：「好吃的粿，不能只有王子吃到」、「吃個粿粿還需要王子駕到」、「店名居然是預言，老闆厲害了」。

內行人推薦購買生米粿回家後，用豬油加蛋煎，風味會更加出色。儘管部分網友是因店名巧合而來朝聖，但也有不少人對美食本身充滿期待，有網友留言：「雖然紅起來的方式蠻好笑的，但是連在地人都推的話，肯定要先存起來日後來吃」、「還沒吃過，但有一天一定會去吃！」

這家小吃店因名稱與當前熱門話題相關而突然走紅，不僅吸引了網路上的關注，也有不少人實際前往朝聖。有網友甚至貼出粿粿與王子的合照，讓這間原本只有在地人才知道的美食店，一夜之間成為網路焦點。

