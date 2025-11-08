王子粿粿浴室「裸擁照」瘋傳！徵信社曝裝針孔內幕 藏2關鍵疑點

娛樂中心／綜合報導

藝人范姜彥豐近期點名老婆粿粿（江瑋琳）出軌王子（邱勝翊）。資深媒體人巫嘉芬近日曝光疑似兩人在女方家浴室大尺度的裸擁照，不過徵信社執行長謝智博發聲澄清並無任何裸照。對此，誠品徵信社執行長詹哥分析2關鍵，浴室裝針孔可能性低。

范姜彥豐證實和粿粿婚姻觸礁，稱粿粿自和王子一行人美國旅遊返台後態度大變，就以「過去太常黏在一起」為由，要求有更多時間及空間獨自與朋友相處。對此，粿粿承認和王子確實有逾矩的行為，但這並非離婚主因，還自爆范姜彥豐拿到她的iPad，看到私人內容。

據《鏡週刊》報導，范姜彥豐與粿粿協商離婚過程中找上徵信社幫忙，並取得外遇鐵證，包含文字訊息、影片、照片等，爆出還有粿粿與王子裸體擁抱的照片。

資深媒體人巫嘉芬近日上《57爆新聞》節目，公布網路瘋傳疑似王子裸擁粿粿的照片。對此，徵信社執行長謝智博出面澄清：「沒有任何裸照或影片，請大家不要再煽風點火。

據《TVBS新聞網》報導，詹哥指出2關鍵，在浴室安裝針孔的機率不高，第一，針孔必須偽裝得藏在某個物品裡，不過很容易穿幫，若是在自家「突然多個東西，風險太大了」；第二，針孔的電量續航力須維持是一項難題，由於無法確定第三者是否進入家中、待的時間多久，因此針孔一定要通電。

