王子粿粿疑裸擁照外流！徵信社親揭「裝針孔內幕」

男星范姜彥豐日前震撼爆料妻子粿粿婚內偷吃王子（邱勝翊），消息震撼全台網友。據悉范姜彥豐手握的證據，為先前委託徵信社蒐證，意外蒐集到王子與粿粿「裸體相擁」的不倫照。而近日不倫照在網上瘋傳，資深媒體人巫嘉芬更在節目上對比照片背景圖，發現偷情地點疑似在粿粿與范姜彥豐愛巢的浴室；不過受范姜彥豐委託的徵信社老闆曾出面澄清「沒有裸照」。對此，誠品徵信社執行長詹哥分析出2關鍵，認為不太可能在浴室裝針孔。

粿粿和王子的疑裸擁照被挖出是在家中浴室。（圖／翻攝自IG＠meigo.c）

根據《鏡週刊》報導，范姜彥豐說的「鐵證」疑似包含對話紀錄，還有合照甚至親密影像，從訊息到畫面一應俱全，其中更傳出有「擁抱裸身」的照片。沒想到，資深媒體人巫嘉芬更是直接在節目上公開照片，並比對先前粿粿在IG開箱自家浴室的照片，發現外流照地點與粿粿家浴室照背景相似，就連衛浴櫥櫃的外觀也很雷同。不過，范姜彥豐委託的徵信社老闆就曾出面解釋過，他強調：「據我所知，沒有任何你們說的裸照，也不要煽風點火，不要見獵心喜」。

范姜彥豐委託的徵信社老闆強調沒有網傳的裸照。（圖／翻攝自Threads@detectivetaiwan）

對此，根據《TVBS新聞網》報導，徵信社執行長詹哥分析浴室裸擁照的「兩大疑點」。首先他表示針孔必須偽裝，需藏在某個物品裡，但很容易就穿幫，因為自己家突然多個東西，這樣風險很大；再來就是想要維持針孔的電力、續航力也是一大難題，因為沒辦法確認第三者到底會不會來、來多久，所以一定要通電；但浴室插座的位置通常都會在很明顯的地方。詹哥直言，基於兩點限制下，他認為在浴室安裝可能不高，架在客廳或房間會比較保險。

范姜彥豐（左）爆料指出手中握有粿粿（中）與王子（右）的不倫照。（圖／翻攝自IG ＠meigo.c、＠zack_fanchiang、@prince_pstar ）





