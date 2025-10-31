王子粿粿美國團爆偷吃「不只一對」 天后闆妹：再等幾天就有消息了

粿粿與王子美國行引爆婚姻危機，同行友人也引發網友熱議。（翻攝自臉書）

粿粿婚內出軌王子（邱勝翊）翻車，風波愈燒愈烈，事件曝光後葛斯齊昨（30日）在臉書指出「西洋出軌團」中偷吃「不只一對」後，今網紅「天后闆妹」也突在社群爆料「其實那群好友．還有一對沒有被爆……唉」，引發網友熱議下，闆妹也再度發文喊話網友「反正你們再等幾天就有消息了」。

范姜彥豐於29日突發影片指控老婆粿粿婚內出軌王子，長達9分鐘影片提及對粿粿的信任，包含業配所得都是進到粿粿管理的帳戶，卻沒想到換來的是粿粿與王子及一票美國行的好友，合夥瞞著范姜彥豐大搞出軌，影片曝光後，引發網友熱議，雖粿粿與王子及相關人等發文道歉，但形象已經無法挽回，王子甚至因此付出演唱會及一日店長等工作取消的代價。

繼葛斯齊在社群發文爆料「西洋團不只一對（出軌）」後，天后闆妹也在社群發文「其實那群好友，還有一對沒有被爆… 唉」，沒想到發文一出網友鼓譟留言按讚，短短10小時內湧入2.5萬網友按，闆妹也回應要網友稍安勿躁並強調「再等幾天就有消息了！」

