王子粿粿美國行影片被挖 男曖昧問女：還沒洗澡喔？

范姜彥豐昨(29日)發出影片指控妻子粿粿（江瑋琳）和王子（邱勝翊）過從甚密，並稱粿粿今年和王子等一群人去美國玩回來後就變了，有網友循線找到王子當時拍到美國玩的Vlog，可見他和粿粿常有意無意打情罵俏，其中一幕搭摩天輪時，粿粿身上還披著王子的外套。

粿粿與王子、簡廷芮、王品澔和晏柔中等人今年4月到美國旅行，原本都是王子負責叫大家起床，某日粿粿、簡廷芮先起床，一大早7點闖進王子的房間，粿粿悄聲跟王子說早安，王子無奈笑兩人是瘋婆子，對話和互動都相當親密。

王子接著說：「粿粿妳還沒有洗澡喔？」粿粿說是因為要突襲王子，「我怕我洗澡你就起來了。」坐摩天輪時，粿粿身上更是披著王子的外套，兩人在遊樂園還大方不時同框，看著鏡頭露出燦笑；眾人跑去搭最後一班遊樂設施時，王子又說：「粿粿能夠這樣跑我有點嚇到」。

而范姜彥豐昨拋出震撼彈，指控太太和王子曖昧，「你們一定覺得偽裝成朋友的樣子，越大膽，就越安全，而且還永遠不會被發現吧 ？」並形容發現真相的自己像是戴綠帽的小丑，「你們兩人親手毀了一個家，而在聚會上居然還能一邊唱歌一邊笑著揶揄我，當時肯定覺得很好玩吧？」粿粿則回應非事實，會再解釋澄清，雙方各說各話中。

