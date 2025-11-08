王子粿粿遭求償千萬！郭書瑤認了已經斷連 被問借錢苦說我沒有很有錢
記者鄭尹翔／台北報導
藝人郭書瑤（瑤瑤）近日現身活動，以水藍色套裝搭配白色Bra性感亮相。她日前被傳與樂團玖壹壹成員春風關係曖昧，首度親自回應否認戀情，強調兩人只是多年好友，並笑說：「我不會叫他乾哥，都叫他阿春。」同時坦言自己喜歡的類型沒改變，間接否認與春風的緋聞。另外也被問到王子介入粿粿婚姻，更遭范姜彥豐求償1200萬，瑤瑤立刻表示已和王子沒有聯絡。
不僅如此，郭書瑤也被問及舊友「王子」邱勝翊近日捲入粿粿婚變風波，她則低調回應：「我們沒有聯絡。」並表示自己也曾經歷新聞風波，不便多評論，只笑說：「認識我的人都知道，我真的沒有很多錢，沒有你們想的那樣。」語氣幽默又誠懇。
目前郭書瑤剛加盟混血兒娛樂，展開新階段演藝計畫。面對外界關注，她保持樂觀態度，強調會把重心放在工作上，用作品回應大家。
