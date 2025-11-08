王子粿粿「裸擁照」流出？網分析拍照留證據心理：看低男方很久了

娛樂中心／林昀萱報導

藝人范姜彥豐近期點名老婆粿粿（江瑋琳）出軌王子（邱勝翊）。根據《鏡週刊》報導，范姜彥豐委託徵信社蒐證，意外取得王子與粿粿「裸體相擁」的大尺度照片。雖然消息遭到徵信社執行長謝智博發聲駁斥，甚至資深媒體人巫嘉芬還在節目公開疑似粿王裸擁的照片，引發討論。就有網友不解「既然都偷吃了為什麼還要拍照留證據？」

范姜彥豐證實和粿粿婚姻觸礁，稱粿粿自和王子一行人美國旅遊返台後態度大變，就以「過去太常黏在一起」為由，要求有更多時間及空間獨自與朋友相處。對此，粿粿承認和王子確實有逾矩的行為，但這並非離婚主因，還自爆范姜彥豐拿到她的iPad，看到私人內容。《鏡週刊》報導，范姜彥豐與粿粿協商離婚過程中找上徵信社幫忙，也因此獲得女方外遇鐵證，包含文字訊息、影片、照片等，甚至還有粿粿與王子裸體擁抱的私密照，遭徵信業者駁斥。

范姜彥豐稱粿粿自和王子一行人美國旅遊返台後就態度大變。（圖／翻攝自粿粿IG）

就有網友在Dcard論壇以「為什麼出軌的人總喜歡拍照留下證據」為題發文，指出iPhone跟iPad用同個帳號，照片就會自動同步，不解「既然都偷吃了為什麼還要拍照留證據啊？在拍照之前難道不會想到風險嗎？明明iCloud雲端同步一下很容易就出包了，過去親密照曝光被抓包外遇出軌的案例也不是沒有⋯」他直言，一般來說幹壞事都會盡可能煙滅證據，婚外出軌這種事實在沒必要記錄下來。

一篇貼文引起網友分析，「通常做壞事又喜歡留下痕跡的人對自己相當自豪，認為不會被抓到，自己很聰明，其他人都是笨蛋，跟那些連續殺人魔喜歡搜集戰利品甚至挑戰警方一樣的心態吧」、「在網路上都這樣了，可能沒在怕吧」、「由此可知她看低男方很久了，覺得他會永遠寵著她、不會提防她」、「很多時候做壞事並不會深思熟慮，還有僥倖心態，這是人性」。也有人站在外遇者角度點出「因為只是短暫的擁有，只能留下照片思念」、「知道總有一天會失去，能抓住多少抓多少」、「互留把柄自我保護，然後東窗事發才能拖你下水，免得你撇得一乾二淨死無對證」。

