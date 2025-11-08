王子粿粿「裸擁照」瘋傳！名嘴比對家中衛浴設備相同 徵信社鬆口了

娛樂中心／台北報導

范姜彥豐（右）控訴粿粿（中）出軌王子（左）。（圖／翻攝自IG）

藝人范姜彥豐近期點名老婆粿粿出軌為王子。根據《鏡週刊》報導，范姜彥豐委託徵信社蒐證，意外取得王子與粿粿「裸體相擁」的大尺度照片。對此，徵信社執行長謝智博直接發聲駁斥。資深媒體人巫嘉芬近日上節目公布網路瘋傳疑似王子裸擁粿粿的照片，並對比粿粿在IG上PO的照片，直言：「背景就是粿粿家中的衛浴設備。」不過，徵信社執行長謝智博出面澄清：「沒有任何裸照或影片，請大家不要再煽風點火。

媒體人巫嘉芬上節目公布網路瘋傳疑似王子裸擁粿粿的照片，並對比粿粿在IG上PO的居家照，直言：「背景就是粿粿家中的衛浴設備。」（圖／翻攝自57爆新聞YouTube）

資深媒體人巫嘉芬近日上《57爆新聞》節目，公布網路瘋傳疑似王子裸擁粿粿的照片，表示：「現在2個人都沒有承認，所以持保留的態度，但我們有幾分證據說幾分話，其中有一張確確實實的。」巫嘉芬接著公布粿粿在IG上PO的居家生活照，表示：「可見粿粿家中的衛浴設備，裡頭有拍到衛浴櫥櫃的外觀，網友直接當柯南，鍵盤柯南一掃下去，然後疑似瘋傳的裸照中，去對照背景就是粿粿家中的衛浴設備，所你說這有沒有可能，就等當事人來做說明。」

但對此執行長謝智博在Threads發文駁斥，明確表示並未蒐集到任何不雅影像：「據我所知沒有那樣的照片或影片。」他也強調：「3位當事人都是好人，請外界不要擴大傷害，也不要再散播謠言。」謝智博呼籲網友應回歸理性，讓司法與當事人自行處理，不要讓事件演變成輿論審判。

