王子緋聞雪上加霜 國外暗網也參一腳湊熱鬧

藝人王子(邱勝翊)深陷范姜彥豐與粿粿（江瑋琳）婚變風波中，即使發表道歉聲明，仍然檔不住各界撻伐；與此同時，先前被爆料「600萬筆用戶資料外洩」的街口支付，竟然也被「蹭」了一波熱度，國外暗網曝光了王子(邱勝翊)以及多位藝人的交易紀錄與身分證字號、電話號碼等個資，個人隱私全曝光，讓用戶直呼恐怖。

連日來演藝圈籠罩在「性、毒品、桃色糾紛」之中，佔據了大量媒體版面，在范姜彥豐日前發布影片揭露老婆粿粿婚內出軌，對象竟是藝人王子（邱勝翊），事件延燒至今仍未平息。越演越烈的風波，甚至吸引駭客來湊熱鬧，在暗網曝光了邱透過街口支付的交易紀錄，包括消費日期、時間、地點、金額全都露，個人資料也隨之外洩，彷彿剝光了衣服任人檢視，毫無隱私可言。

在暗網曝光的資料中，除了洩漏王子邱勝翊的交易記錄外，甚至還出現吳姍儒、郭雪芙等名字及其消費記錄與個資，包括身分證字號、電話號碼等全都露，至於是否是藝人本尊或者僅是同名同姓，尚有待查證。

臉書粉專《藍白拖的逆襲》貼文指出：「人民的個資被偷光，政府只顧著偷權力！」表示已經有600萬筆街口支付資料外洩，用戶個資身分證、銀行帳號全都曝光，但是駭客狂歡、人民受害、政府裝死，「防詐」喊最大聲，但對資安問題最安靜。

不只是街口支付遭疑資料外洩，新成為台灣的「電支之王」、擁有600萬會員數的電子支付平台「全支付」，前幾天也被質疑出現「盜刷潮」；有會員收到電子郵件要他們更新「用戶資料」，但實際上卻是騙授權，讓民眾遭連刷20筆、損失8萬多元。

全支付發布公告強調絕對不會以不明郵件或簡訊通知，或要求客戶點選不明連結，提醒：「全支付系統更新僅透過 App Store 或 Google Play進行，且並不會透過電話、Mail、簡訊等以連結方式要求用戶更新帳號，若您收到可疑連結請勿點擊。若收到可疑訊息，請勿點擊連結或提供任何個人資料、驗證碼（OTP）等資訊，並可向165反詐騙專線回報，或全支付客服確認。」