王子聲明喊粿粿「而非江瑋琳」！她早鬆口關鍵原因：不愛被叫全名

娛樂中心／綜合報導

范姜彥豐怒控妻子粿粿婚內出軌王子（邱勝翊），王子4日深夜二度發表道歉聲明，坦承對女方「做出了不好的行為」，並承諾將與她共同面對。不過有網友發現，王子聲明中正式稱呼「范姜彥豐先生」、「范姜先生」，卻依舊喊著粿粿藝名而非本名「江瑋琳」。對此，也有網友做出解答，推測是因為粿粿曾表明自己不喜歡被叫全名。

粿粿（右）與王子（左）爆出不倫戀。（翻攝自粿粿IG）

粿粿3年前與范姜彥豐上節目，坦言自己相當在意被直呼名諱，「可能小時候的習慣，覺得聽到全名就是出事了」，因此禁止范姜彥豐稱呼她全名。只是范姜彥豐曾因她沒把東西放好直呼本名，結果反被質問「為什麼要叫我全名」，哭笑不得直呼：「原本是我該生氣的事情，結果最後因為我叫她全名，反而變成她對我生氣。」

粿粿坦承不愛被叫本名，范姜彥豐還因此惹怒她。（圖／翻攝自《一袋女王》YouTube）

粿粿坦承不愛被叫本名，范姜彥豐還因此惹怒她。（圖／翻攝自《一袋女王》YouTube）

粿粿因此被主持人巴鈺、曾國城笑虧轉移焦點，她則解釋自己曾遇過交往初期互稱愛稱，後來卻改叫本名的經驗，「感覺感情沒那麼好。」不過她也透露，在范姜彥豐眼中，叫全名反而有種可愛的感覺。

