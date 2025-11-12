王子舊愛鄧麗欣首發聲！談「不倫粿粿」風波 分手4年吐真實心境
娛樂中心／綜合報導
王子（邱勝翊）介入范姜彥豐與粿粿3年婚姻，本月4日二度發聲強調將與女方共同面對，經紀公司喜鵲娛樂則宣布停止其演藝工作，未來能否重返螢光幕仍是未知數。外型亮眼的王子，出道近20年曾與楊丞琳、郭雪芙、席惟倫等女神級藝人傳緋聞，風波前唯一認愛的卻只有港星鄧麗欣。今（12）日鄧麗欣出席活動，談及「粿王不倫戀」也回應了。
鄧麗欣2018年在應采兒牽線下，與小5歲的王子交往，2021年因疫情聚少離多和平分手，結束3年姐弟戀。綜合港媒報導，她今日現身個人畫展「Step into the Secret Garden」開幕典禮，被問到王子與粿粿婚外情風波，坦言雙方已經沒有聯絡，也認為這是別人的私事，自己不方便評論太多，對於整起事件沒有任何幫助。
而鄧麗欣去年大方認愛新歡，如今舉辦畫展，也甜蜜表示男友藏身畫中，要仔細觀察才會發現。據悉男友Bryan同樣是台灣人，目前正在香港工作，身高約180公分，擁有一雙濃眉大眼與白皙肌膚，帥氣外型被封為「翻版Rain」。
