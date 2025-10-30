王子衝范姜彥豐IG「標記粿粿」！自爆互動被挖…逼瘋網：哪天？
娛樂中心／綜合報導
中信啦啦隊Passion Sisters前成員粿粿與男星范姜彥豐，於2022年結婚的兩人共同育有1女，日前傳出兩人疑似婚變的消息，讓不少網友瘋猜背後真相，沒想到今（29日）范姜彥豐就突爆出粿粿與棒棒堂男孩成員王子（邱勝翊）「婚內出軌」，更批評「道德淪喪」，認為粿粿跟王子以為假裝成朋友就不會被發現，「真的讓人毛骨悚然」，隨後粿粿則發文回應目前正在協商離婚但對方提出離婚金額超出自己負擔，並表示范姜彥豐「說了許多與事實不符的內容」，隨後就有網友挖出過去王子曾在范姜彥豐的IG貼文底下「謎語留言」，吸引大批網友到場關切。
范姜彥豐指控粿粿「完全顛覆了我對她的所有認知」。（圖／翻攝自IG@zack_fanchiang）
男星范姜彥豐控老婆粿粿與王子婚內出軌，甚至怒吼「你們兩人親手毀了一個家，而在聚會上居然還能一邊唱歌一邊笑著揶揄我，當時肯定覺得很好玩吧？」，還點名「知情好友」幫忙隱瞞、「不知情的」則被利用，狠狠踐踏他的信任與真心，「當知道真相後再回頭看過去一同玩樂時的照片、影片，甚至想起你們過去開的玩笑，真的讓人毛骨悚然！」。
今年1月范姜彥豐曾發文感謝王子開團帶夫妻倆出遊，當時王子親點名粿粿的發言讓網友瞪大眼睛。（圖／翻攝自IG@zack_fanchiang）
就有網友挖出今年1月范姜彥豐、粿粿跟著王子作為「團長」一起出國滑雪的照片，當時范姜彥豐還開心PO照並表示：「有沒有過那種10年後，當你再次翻到過去旅行的照片，想起途中一些點滴，嘴角還是會不自覺上揚的？」，他提到雖然其中一天自己因為吃壞肚子而錯過，但除此之外都相當美好，甚至還tag王子感謝「最甜團長」安排活動，貼文底下王子還特別標記粿粿本人的IG帳號，指她「有一天特別開心，我就不說哪天了」、「沒看過她那麼開心過」，讓范姜彥豐也留言叫粿粿出來面對：「請出來解釋清楚」，粿粿當時則撇清：「怎麼可能，是每天吧！」，讓現在事態爆發之後，不少網友都回頭來到這段對話底下留言，猛刷：「哪一天？」。
粿粿與王子被范姜彥豐爆婚內出軌。（圖／翻攝自FB@粿粿）
原文出處：王子直衝范姜彥豐IG「標記粿粿講曖昧話」！自爆互動被挖出…網看傻：哪一天？
更多民視新聞報導
范姜彥豐怒控「粿粿出軌王子」！網挖2週前「炸裂端倪」嚇爛了
范姜彥豐控粿粿婚內出軌！「9分鐘」毀滅性發言全公開
控粿粿「偷吃王子」手握關鍵私照！范姜彥豐公開男方「炸裂內幕」
其他人也在看
王子認介入粿粿婚姻！經紀公司二度道歉出手了 191字聲明全文曝光
范姜彥豐29日首度公開發聲長文控訴太太粿粿赴美回台後態度驟變，不僅頻繁夜歸、甚至不回家，甚至親眼看到粿粿與邱勝翊（王子）的明確出軌證據。而王子稍早發聲明道歉認了跟粿粿超過朋友間界線，如今經紀公司也發191字聲明了。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
范姜彥豐自嘲「綠帽小丑」！最後滑雪恩愛照曝光 全網超心疼：王子也在
前中信兄弟啦啦隊女神粿粿與男星范姜彥豐於2022年結婚，2人育有一女「小粿醬」，今年7月爆出婚變，兩人對外一直避談此事。今（28)中午，范姜彥豐爆出震撼彈，指控粿粿與藝人王子（邱勝翊）婚內出軌，有網友甚至挖出，夫妻2人在日本滑雪，最後一次合體同框曬恩愛，行程也與王子同行。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
鬼鬼聞「粿粿外遇王子」回應「跟他不熟」 自爆最了解自己的男星是姚元浩
藝人王子（邱勝翊）近日被范姜彥豐爆料婚內出軌妻子粿粿，引發娛樂圈震動。圈內好友鬼鬼（吳映潔）今（29日）出席活動也被問及此事，她稱與王子「不熟」，僅從節目認識對方，並自爆圈內最了解自己的男星是身旁的姚元浩。姚元浩說鬼鬼的孩子即將抓周，她不收禮物想直接幫小朋友存錢，展現率直一面。鏡報 ・ 22 小時前
粿粿遭尪控婚內出軌 王子昔滑雪曖昧留言「睡姿、啪啪啪」被挖
范姜彥豐今（29日）在社群發文，控訴妻子粿粿（江瑋琳）婚內出軌男星王子（邱勝翊），消息震撼演藝圈。事件爆發後，隨著風波延燒，網友也開始「考古」過往三人互動，發現王子與粿粿早在過去滑雪行期間就頻繁互動，言詞曖昧，引發熱議。不過如今王子疑似悄悄刪除部分貼文與留言，但相關對話截圖仍早已在網上被瘋傳。中時新聞網 ・ 14 小時前
范姜彥豐二度發聲！毀滅式爆料後28字致謝友人 再吐真實心境
今日，范姜彥豐在社群帳號發文，公開指控妻子粿粿與友人王子婚內出軌。事件曝光後引起轟動，劉書宏、黃沐妍、成語蕎、黃宏軒等藝人都發聲力挺范姜彥豐。與范姜彥豐因戲結緣的「北一女神」蔡瑞雪，也在留言中指出：「從拍戲一起合作認識你到現在，一直都知道你是很棒的老公，...CTWANT ・ 13 小時前
范姜彥豐怒控「粿粿出軌王子」！網挖2週前「炸裂端倪」嚇爛了
娛樂中心／曾郁雅報導中信啦啦隊Passion Sisters前成員粿粿與男星范姜彥豐，於2022年結婚的兩人共同育有1女，日前傳出兩人疑似婚變的消息，讓不少網友瘋猜背後真相，沒想到今（29日）范姜彥豐就突爆出粿粿與棒棒堂男孩成員王子「婚內出軌」，更批評「道德淪喪」，認為粿粿跟王子以為假裝成朋友就不會被發現，「真的讓人毛骨悚然」，隨後就有網友挖出范姜彥豐於10月17日突發曬出一張他與粿粿昔日合影，並打上一個「巨大問號」的發文，當時引發瘋猜兩人關係，現在網友才了解到范姜彥豐發文當下的錯愕心情。民視 ・ 4 分鐘前
當小王還敢揶揄？粿粿3年前答應求婚 網見「王子真實反應」：細思極恐
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導藝人范姜彥豐今（29）日突然在社群發文指控妻子粿粿婚內出軌王子邱勝翊，透過影片詳細說明事件的來龍去脈，更怒批王子：「...FTNN新聞網 ・ 20 小時前
范姜彥豐控身邊的幫隱瞞！同遊友人王品澔急撇清：完全不知情
男星范姜彥豐今（29日）投下一顆震撼彈，公開控訴妻子粿粿（江瑋琳）婚內出軌，對象竟是剛拿下金鐘獎的藝人王子（邱勝翊），瞬間引爆網路熱議。范姜怒斥兩人「道德淪喪、偽裝成朋友」，更痛心自己被好友與妻子聯手欺騙，形容自己「成了戴著綠帽的小丑」。中時新聞網 ・ 18 小時前
黃宏軒聲援范姜彥豐「該來的總會來」！網友秒Get恩怨：超好笑
黃宏軒聲援范姜彥豐，有一層頗為微妙的關係。因為黃宏軒與王子弟弟邱宇辰（毛弟），合作BL劇《關於未知的我們》後傳出鬧翻，甚至一度爆出黃宏軒疑似開小帳罵毛弟的傳聞，當時王子邱勝翊為了挺毛弟，公開留言：「真假，不可能這麽壞心吧！」沒想到王子惹來迴力鏢，黃宏軒自然...CTWANT ・ 21 小時前
范姜彥豐突爆粿粿婚內出軌！王子IG被灌爆「口徑不一致」
男星范姜彥豐29日在社群突喊「道德淪喪，婚內出軌」，聲稱與老婆粿粿交往6年並結婚生子，卻從今年4月之後，女方變得想要有自己的空間，甚至發現女方與男星王子（邱勝翊）出軌的證據。雖然粿粿、王子目前皆發聲回應，仍難掩網友的輿論，被網友質疑雙方論述內容不同、口徑不一致，而王子的社群更被灌滿留言：「人設大崩壞。」中時新聞網 ・ 19 小時前
傳婚變3個月不忍了！范姜彥豐控粿粿「婚內出軌王子」：道德淪喪
前中信兄弟啦啦隊女星粿粿（本名江瑋琳）與男星范姜彥豐2022年結婚，近來卻屢傳婚變消息。范姜彥豐今（10/29）在社群貼出黑底白字「道德淪喪，婚內出軌」控訴貼文，指控粿粿婚內出軌藝人王子，震撼娛樂圈。太報 ・ 22 小時前
粿粿爆偷吃「出軌時間線一次看」！王子曬美國行合照 網驚：兩人貼超近
粿粿和范姜彥豐2022年結婚後，育有一女「小粿醬」，結婚3年爆出婚變，范姜彥豐發出黑底白字文，怒控男星王子和粿粿婚內出軌，「我的信任和真心被狠狠踐踏最終成了戴著綠帽的小丑。」如今粿粿與王子也被找出，與友人們一同出遊的合照中，雙方站得相當靠近，兩人IG也狂被網友洗版。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
早就聽說粿粿出軌？黃宏軒、劉書宏力挺范姜彥豐！成語蕎驚訝：竟然是王子
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導男星范姜彥豐今（29）日突然毀滅式爆料，控訴妻子粿粿婚內出軌王子（邱勝翊），他痛訴：「我的信任和真心被狠狠踐踏最終成...FTNN新聞網 ・ 20 小時前
不只席惟倫！《全明星》女星「突消失王子幫」遭疑早知情不倫戀
范姜彥豐與粿粿婚變傳聞延燒多時，女方昨（29）日遭毀滅式爆料，被范姜指控偷吃王子（邱勝翊）。粿粿與王子因運動實境節目《全明星運動會》第三季熟識，兩人分別擔任紅隊隊長及紅隊經理，私下經常一票人相約聚會，起初晏柔中、吳心緹、王品澔、席惟倫、胡釋安等人都在聚會名單中，不過後來吳心緹與席惟倫被發現悄悄淡出「王子幫」。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
范姜彥豐是前師弟 「王子好友」王心恬立場尷尬：都到法律程序了
范姜彥豐29日控訴妻子粿粿婚內出軌王子邱勝翊，引發軒然大波。凱渥名模王心恬出席公司萬聖節活動，由於她是王子一起滑雪的好朋友，范姜彥豐過去又曾是凱渥藝人，她坦言有看到新聞，面露尷尬無所適從。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 15 小時前
蔡瑞雪安慰范姜彥豐「我最近也遭經歷過」 挨轟蹭：有妳的局？
范姜彥豐不忍點名妻子粿粿出軌好友王子（邱勝翊），震驚演藝圈，藝人蔡瑞雪留言以「受害過來人」身分聲援，表示自己前陣子也經歷過，未料卻讓網友認為她在蹭，「是有妳的局？ 退下」。鏡週刊Mirror Media ・ 13 小時前
共享飲料愛加溫／10年好友擦出火花 9m88與章廣辰「約會足跡」遍布大台北
人氣歌手9m88出道以來就是緋聞絕緣體，自稱單身超過3年的她，如今爆出熱戀，對象是演出《舊金山美容院》的章廣辰。兩人以好友身分相處10年，進化成愛情；日前被目擊在周興哲演唱會上手勾手、肩碰肩，同喝一杯飲料，親密關係就此曝光。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
何潤東狠瘦6公斤！回台拍戲近況曝光
台灣與新加坡攜手打造的校園奇幻愛情影集《夜半11點學校見》，歷經3個月在兩地拍攝後正式殺青。男主角何潤東因行程緊湊，殺青當天便趕赴外地工作，錯過劇組的殺青酒。日前補辦酒會時，總導演江豐宏特地將劇中吳念軒的戲服相贈，笑稱要「預祝他金鐘加持」，雖然最終與獎項擦肩而過，吳念軒仍開心地表示：「這是量身訂做的自由時報 ・ 4 小時前
蠻相信對方！粿粿掛保證「不可能出軌」片段被挖出 網驚呼：小S是仙姑
男星范姜彥豐今（29日）直接指控妻子粿粿出軌王子（邱勝翊），網友也翻出2人在社群平台對話甜蜜，甚至還有性暗示，如今看來有跡可循。此外網友還發現，粿粿去年上小S節目，曾表示不可能出軌，很相信對方，格外諷刺。鏡週刊Mirror Media ・ 17 小時前
范姜彥豐控粿粿、王子婚內出軌！好友鬼鬼、姚元浩現身回應
范姜彥豐控粿粿、王子婚內出軌！好友鬼鬼、姚元浩現身回應EBC東森娛樂 ・ 22 小時前