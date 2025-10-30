王子衝范姜彥豐IG「標記粿粿」！自爆互動被挖…逼瘋網：哪天？

娛樂中心／綜合報導



中信啦啦隊Passion Sisters前成員粿粿與男星范姜彥豐，於2022年結婚的兩人共同育有1女，日前傳出兩人疑似婚變的消息，讓不少網友瘋猜背後真相，沒想到今（29日）范姜彥豐就突爆出粿粿與棒棒堂男孩成員王子（邱勝翊）「婚內出軌」，更批評「道德淪喪」，認為粿粿跟王子以為假裝成朋友就不會被發現，「真的讓人毛骨悚然」，隨後粿粿則發文回應目前正在協商離婚但對方提出離婚金額超出自己負擔，並表示范姜彥豐「說了許多與事實不符的內容」，隨後就有網友挖出過去王子曾在范姜彥豐的IG貼文底下「謎語留言」，吸引大批網友到場關切。





范姜彥豐指控粿粿「完全顛覆了我對她的所有認知」。（圖／翻攝自IG@zack_fanchiang）

男星范姜彥豐控老婆粿粿與王子婚內出軌，甚至怒吼「你們兩人親手毀了一個家，而在聚會上居然還能一邊唱歌一邊笑著揶揄我，當時肯定覺得很好玩吧？」，還點名「知情好友」幫忙隱瞞、「不知情的」則被利用，狠狠踐踏他的信任與真心，「當知道真相後再回頭看過去一同玩樂時的照片、影片，甚至想起你們過去開的玩笑，真的讓人毛骨悚然！」。

今年1月范姜彥豐曾發文感謝王子開團帶夫妻倆出遊，當時王子親點名粿粿的發言讓網友瞪大眼睛。（圖／翻攝自IG@zack_fanchiang）



就有網友挖出今年1月范姜彥豐、粿粿跟著王子作為「團長」一起出國滑雪的照片，當時范姜彥豐還開心PO照並表示：「有沒有過那種10年後，當你再次翻到過去旅行的照片，想起途中一些點滴，嘴角還是會不自覺上揚的？」，他提到雖然其中一天自己因為吃壞肚子而錯過，但除此之外都相當美好，甚至還tag王子感謝「最甜團長」安排活動，貼文底下王子還特別標記粿粿本人的IG帳號，指她「有一天特別開心，我就不說哪天了」、「沒看過她那麼開心過」，讓范姜彥豐也留言叫粿粿出來面對：「請出來解釋清楚」，粿粿當時則撇清：「怎麼可能，是每天吧！」，讓現在事態爆發之後，不少網友都回頭來到這段對話底下留言，猛刷：「哪一天？」。

粿粿與王子被范姜彥豐爆婚內出軌。（圖／翻攝自FB@粿粿）









