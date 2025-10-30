王子被控當小王掀風波！薔薔「脫口12字」現場突爆走：無法接受
〔記者林欣穎／台北報導〕「Sandy」吳姍儒代班搭檔派翠克主持《小姐不熙娣》，主持陣容加入薔薔今(30)日三人出席記者會，過去薔薔曾錄製過《我愛黑澀會》被問及棒棒堂王子捲感情風波一事，薔薔秒回：「哎呀！那個我完全不認識」。
藝人粿粿與老公范姜彥豐結婚3年，如今兩人傳出婚變，昨范姜彥豐突發文寫下「道德淪喪、婚內出軌」，並在文內標註粿粿與王子做出指控，影片曝光引起嘩然，從與《模范棒棒堂》同期的《我愛黑澀會》出來的薔薔被問及此事，薔薔說王子他們是早期進去的，自己跟他們差了好幾屆，進去沒多久節目就收掉了，更說自己在裡面是超級邊緣人。不過如果另一半有這樣的行為，她當然是無法接受，不過別人的事她不予置評，更直率反問：「你另外一半被Ｘ你可以啊？」
而過去小S曾在《小姐不熙娣》問粿粿、范姜彥豐：「你們是不是覺得這輩子已經結婚了，不可能有出軌這種事發生？」粿粿當時回答「好像是耶」，片段如今被挖出，小S再次被封是神預言。當時在場的派翠克則說：「S姐每個人幾乎都會這樣問，所以命中率應該是很高。」
而上次與王子、粿粿等人去美國玩的晏柔中昨因此捲入輿論中，吳姍儒被問及有沒有關心好友，吳姍儒則說沒有特別聯絡晏柔中，「我知道他們有去(美國)，我知道那趟柔柔懷孕，身體非常不舒服，沒有特別關心，也不愛八卦。」
娛樂中心／綜合報導中信啦啦隊前成員粿粿，昨（29）日遭老公范姜彥豐爆料，指控她與棒棒堂男孩成員王子有不正當男女關係，消息曝光後，粿粿則反控范姜彥豐「說了許多與事實不符的內容」，並透露雙方離婚金額談不攏。對此，網紅國文老師姜鹿有感而發，直接點出女方聲明中的「1大矛盾」，獲得不少網友狂讚「您太專業了！」。民視 ・ 16 小時前
邱勝翊（王子）、粿粿因合作《全明星運動會》第三季熟識，兩人日前被范姜彥豐指控「道德淪喪」搞婚外情，王子發聲致歉，胡宇威是《全明星運動會》第一季成員，今（30日）出席新戲《就算一個人也可以好好的吃飯2》首映記者會時被問到最近新聞事件，胡宇威表示：「這是他們的私生活，我沒有什麼可以說，但聽到消息還是滿驚訝。」中時新聞網 ・ 16 小時前
台灣戲劇大師李國修創作的經典喜劇《風屏劇團三部曲》首部曲《半里長城》笑噴版，今（30日）演出前夕舉行彩排記者會，藝術總監王月、導演許栢昂率郭子乾、樊光耀、Lulu黃路梓茵、陳漢典、郁方、杜詩梅等演員登場，也是陳漢典與Lulu結婚登記後首度露面，聊到新婚心情，陳漢典突自爆：「其實我是外貌協會，我就是貪圖她的美色。」鏡報 ・ 18 小時前
男星范姜彥豐昨（29）日在社群媒體上發布影片，爆料妻子粿粿婚內出軌男星王子（邱勝翊），消息曝光後，三人以前上節目、受訪的畫面紛紛被挖，沒想到，早在2個月前，就有人爆料粿粿背叛家庭，甚至要求媒體揭露真相。如今范姜彥豐開撕妻子，不少網友好奇爆料者的身分，紛紛到留言處朝聖，直呼根本是神預言。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
《小姐不熙娣》宣布薔薔加入主持人行列，30日與Sandy吳姍儒、派翠克在錄影前舉辦記者會。薔薔過去就和2人合作過，因此有一定熟悉度，小S（徐熙娣）若屆時回歸，她也會退回來賓身分，笑說這樣又可以長時間出國遊玩、做YouTube頻道。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 18 小時前
《我們六個》近期在Netflix上映，掀起高度討論，41年前的真實社會事件「李月桂案」也再度成為焦點。劇中原型人物之一的林作逸，就是當年的被害者家屬，身為老師的他，一度和哥哥背負「棄養父親」的罵名。他向《中時新聞網》透露，當年妹妹結婚，還在世的父親曾帶著小三、同父異母的弟弟出席婚禮；父親驟逝後，頭七期間「還有回來探望他家」，為此忍不住坦言「有多恨、就有多愛」的複雜心情，這些不堪的往事都成為他刻骨銘心的痛。中時新聞網 ・ 1 天前
台灣女星張庭與「台灣第一小生」林瑞陽結婚多年，兩人婚後淡出演藝圈、專心家庭與事業。雖長期定居上海經營公司，但一家四口的生活近況仍備受矚目。近日張庭在社群上罕見曬出全家福，凍齡外貌與一雙兒女的亮眼變化，立刻掀起網友熱議。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
娛樂中心／徐詩詠報導藝人王子遭男星范姜彥豐控訴介入家庭，男方稱手上握有妻子粿粿與王子的關鍵證據，3方後續在社群上分別說明，消息曝光後引發大量關注與討論。不過，資深狗仔葛斯齊今（30）日稍早於臉書上爆料，稱「西洋出軌團」中偷吃的其實不只一對。民視 ・ 19 小時前
歌手坣娜於16日因胰臟癌病逝，享年59歲，消息一出震驚演藝圈與粉絲。醫師錢政弘表示，一般提到胰臟癌，會先想到糖尿病，但一篇針對成年女性得胰臟癌的研究發現，有抽菸者的罹癌風險多1.5倍。兒童時期曾吸二手菸者多1.47倍；有抽菸且在生活中吸二手菸者多1.68倍；有抽菸且在兒童時期吸二手菸的人更多出2.8倍，相當驚人。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
社會中心／洪巧璇、黃柏榕 新北報導新北市新店區一處總銷售金額125億元的豪宅建案，原本預計明天（31）就要開案，不料，今天（30）中午，樣品屋接待中心突然發生大火。消防獲報後，出動34車、74人前往救援，所幸無人傷亡，至於詳細起火原因，火調科還得調查釐清。熊熊烈火不斷從二樓屋內竄出，濃煙直逼天際，過沒多久，橘紅色烈焰燒到一樓，整棟房屋徹底陷入火海。火勢燒得猛烈，一發不可收拾，房子內所有家具物品，通通付之一炬，消防隊獲報後，立刻出動34車74人，前往搶救。事發在30號早上11點多，新北市新店區央北二路，一棟建案樣品屋起火燃燒，傳出爆炸聲響，碰巧失火的時間點，就在預售屋開賣前一天。民視記者洪巧璇：「失火的樣品屋附近生活機能好，對面又是公園 高樓豪宅林立，是不少建商的兵家必爭之地，只是沒有想到新建案，明天(31)就要開賣，今天(30)卻發生大火。」新店豪宅建案開賣前一天 樣品屋陷入火海（圖／民視新聞）附近民眾：「看過去已經兩三部灑水車，在這邊撲水救火，救了好久喔，救了快1個多鐘頭。」附近民眾：「預售屋明天就要開賣，結果今天就燒，不知道什麼原因，這樣品屋蓋了大概幾個月有。」根據了解，預售屋每坪售價95萬到104萬之間，可以說是豪宅規格，而且還是建設公司，首度在新店區，打造的指標性建案，而這回樣品屋火勢猛烈的原因之一，恐怕是和木造房屋有關。新北市消防局第四救災救護大隊文山中隊長林志緯：「總共燃燒面積大概是一層樓，一樓300平方公尺，二樓200平方公尺，那本案都沒有人員傷亡，因為它是樣品屋，不是一般的住宅的鋼筋混凝土，所以它有用大量的裝潢跟木造，那所以造成它燃燒會比較快速一點。」新店豪宅建案開賣前一天 樣品屋陷入火海（圖／民視新聞）所幸無人傷亡，但突如其來的惡火燒毀樣品屋，恐怕也讓豪宅的售價，多了變數。原文出處：新店豪宅建案開賣前一天 樣品屋陷入火海 更多民視新聞報導虐童錄音震撼家長！陳乃瑜批教育局護短 涉案教保員停職政壇人士齊聚張瑞山告別式弔唁 靈柩覆蓋民進黨旗「一生奉獻民主」15歲少年鐵軌上開心錄影 下一秒被撞飛慘死！母親直擊全程心碎了民視影音 ・ 15 小時前
生活中心／杜子心報導許多上班族為求快速解決一餐，常會選擇吃微波食品、炸物或甜點解決，但長期吃這些「方便食物」，可能會導致大腦功能的提早退化。營養師薛曉晶指出，研究發現「超加工食品」（UPF）不僅與肥胖、心血管疾病相關，還可能直接傷害腦神經、加速記憶力衰退。她引用《JAMA Neurology》2023年研究指出，追蹤超過1萬名35至74歲成年人長達8年，結果顯示，經常攝取「超加工食品」的人，認知功能下降速度比低攝取者快28%，執行能力更下降25%；而2024年《Journal of Neurology》進一步證實，超加工食品與失智風險增加44%有顯著關聯。民視 ・ 2 天前
范姜彥豐、粿粿、王子邱勝翊的三角婚外情，鬧得沸沸揚揚，由於《全明星運動會》鬧出不少感情糾紛，被網友虧根本是「全明星睏揍會（台語：睡一起）」、「戀愛巴士」。節目第一季藍隊隊長胡宇威，30日出席影集《就算一個人也可以好好的吃飯2》記者會，對於此事感到驚訝不已，但兩隊因為是競爭關係，王子邱勝翊又是第三季成員，兩人交集甚少。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 17 小時前
手握鐵證！徵信社實錘爆內幕「絕對可以支持范姜彥豐」 網驚：粿王輸定
粿粿和范姜彥豐2022年結婚育有一女，結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子則道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」。有網友認為「先吃瓜不罵不站邊」，對此，「徵信執行長」謝智博發聲，表示「放心，絕對可以支持范姜！」證實粿粿偷吃王子。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前