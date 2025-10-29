王子被控當小王認「越線關心粿粿」 老闆Summer現身低調回應

王子29日遭范姜彥豐指控介入他和老婆粿粿的婚姻，他也發聲坦言，和粿粿有超過朋友間應有的界線，而王子的老闆蕭敬騰下午出席精品手錶記者會，Summer也低調發聲，表示正在了解中。

王子 29 日遭范姜彥豐指控介入他和老婆粿粿的婚姻。（圖／翻攝IG 王子）

王子稍早在Instagram針對介入粿粿婚姻一事發聲道歉，強調自己是在女方協議離婚的過程中，從一個單純傾聽者漸漸過度關心，超過了朋友間應有的界線，「雖出於心疼與關心，但不是應有的表達方式，錯誤就是錯誤，沒有藉口。」他所屬經紀公司喜鵲娛樂也表示，藝人必定以誠懇態度深切反省，並承擔應有之責任。

廣告 廣告

而王子的老闆蕭敬騰恰巧在今天下午出席品牌活動，Summer被問到此風波僅簡單回應：「我剛從醫院過來，還在了解中。」

王子的老闆蕭敬騰恰巧在今天下午出席品牌活動引關注。（圖／記者 伍映澄 攝）

Summer也透露，目前父親林光寧仍在住院中，自己只要一有空就會前往探視，剛也是剛從醫院趕往現場。

延伸閱讀

粿粿婚內出軌遭全網性羞辱 周品均逆風：能不能就事論事？

打臉王子！范姜彥豐批他「說法矛盾」 曝手握不倫戀鐵證

捲粿粿、王子不倫戀風波！ 簡廷芮發聲「未與任何人有不當關係」