王子被爆不倫後「1舉動」讓粿粿錯愕？網友諷「不認錯死更難看」

王子（右）被爆不倫後，火速坦承與粿粿「超過了朋友間應有的界線」。翻攝王子臉書



男星范姜彥豐昨日（10/29）公開發文指控妻子粿粿（江瑋琳）婚內出軌友人「王子」邱勝翊，事件曝光後引發眾人關注，王子也馬上坦承和粿粿的關係「超過朋友界線」，但強調自己並非第三者。不過由於王子道歉速度極快，且和粿粿說法不一致，有網友忍不住諷刺「老實說粿粿，也沒料到王子縮這麼快吧？」引發話題。

范姜彥豐昨日指控老婆粿粿偷吃王子後，粿粿僅回應范姜提出的離婚金額太高、超出她的負擔，且影片內許多內容和事實不符，不過王子卻火速發文坦承不倫，表示「在得知女方協議離婚的過程中，從一個單純傾聽者漸漸過度關心，超過了朋友間應有的界線」，但強調自己並不是破壞家庭關係的人。

有網友在PTT發文表示「老實說粿粿也沒料到王子縮這麼快吧？」認為正常來說，爆出這種事情通常都會先裝死，雙方對好說法後再回應「被誤會」，總之就是能拖則拖，「結果粿粿本來想先懸在那沒承認也沒否認，王子就直接爆了。」

貼文曝光後立刻吸引眾人熱議，網友紛紛表示「怕被擠牙膏吧？直接認錯，止血比較快」、「范姜手上有證據阿！現在不認之後也是要認」、「王子可能看過證據了」、「因為男的承認後，不會影響星路，女的會」、「直接停損啊...很聰明」、「男的單身，比起來根本沒包袱好嗎，苦主敢爆就是有證據了，難道說謊多那幾天有比較好」、「男方一定有一刀斃命的證據！台女想再喬看看不要爆的那麼難看！小王知道不先跳出來認輸會死的更難看」。

