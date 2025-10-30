王子被爆介入粿粿婚姻 羅志祥「沒資格評論別人」曝已斷聯5年

羅志祥舉辦首支台語單曲〈作伙〉MV首映會。（圖／楊澍攝）

羅志祥今（30日）舉辦首支台語單曲〈作伙〉MV首映會，新歌道出許多打工族與基層勞工的生活縮影，用最貼近庶民的語言唱出生活的掙扎。羅志祥透露演出〈作伙〉MV「很有感」，因為自己曾有被騙的經驗，「我們有協調過，我答應過對方不會提，對方跟我同星座，以為跟我一樣，後來發現不是」，雖然曾投資失利，但他坦言個性沒有因此改變，「我還是滿容易相信別人的」。

對於昔日好友王子近日陷入介入粿粿婚姻當小王風波，羅志祥表示「我沒資格去評論別人的事情」。（圖／楊澍攝）

對於昔日好友邱勝翊（王子）近日陷入介入粿粿婚姻當小王風波，羅志祥低調表示：「有看到新聞，我沒資格去評論別人的事情，希望他們能好好解決。」兩人曾在2020年被拍到一起打球，他笑說：「後來就各忙各的。」至於是否有關心對方，他回應：「這個時間點不方便。」

羅志祥接下來將於12月登上台北小巨蛋舉辦演唱會，預告「兩場都會有大咖嘉賓，而且都是女生」，其中一位更是合作過的對象，還保留驚喜：「肯定會砸蛋糕！」

此外，他日前透露母親確診罹患阿茲海默症，今也更新近況，欣慰表示：「媽媽狀況很好，進步滿多的，以前都有做治療，現在心情穩定許多，生氣也不會超過15分鐘。」他笑說，曾在東京演唱會後，歌迷問媽媽昨晚表演如何？媽媽竟回：「昨天有演唱會嗎？」讓他心疼又無奈，也因此決定公開媽媽的病情。

