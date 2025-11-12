王子被爆「為劈腿粿粿分手席惟倫」！前任慘淪隱形受害者 經紀人回應了

〔記者蕭方綺／台北報導〕范姜彥豐日前指控老婆粿粿婚內出軌「王子」邱勝翊，更透露她與王子、簡廷芮、王品澔等人赴美旅遊後，整個人性情大變。今再爆出，當時王子其實正與曾參與《全明星運動會》錄製的女星席惟倫交往中，回國後秒分手，讓席惟倫成為這段不倫戀中成了「隱形受害者」。對此，席惟倫經紀人表示：「藝人私生活，公司不過問，工作都是照正常流程運作，謝謝關心。」

她口中的「工作」，指的是王子日前擔任內衣品牌大使時，活動主持人正是粿粿。據悉這場主持工作其實是王子親自點名粿粿擔任，而席惟倫也是該品牌大使，正是介紹王子進入品牌的人，隨著「粿王風波」擴大，品牌火速與王子切割。

此外，范姜彥豐日前拍影片發文控訴粿粿婚變，席惟倫也罕見動作表態，按讚范姜的爆料貼文，引發外界聯想，如今4人之間的關係錯綜複雜，事件仍持續延燒。

