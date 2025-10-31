王子親密互動2人妻 網友大讚「他」保持距離：是清流

王子爆出和粿粿不倫，與簡廷芮也沒有邊界感，網友熱議他是清流。（圖／翻攝自Threads、娛樂百分百TouTube）





男星范姜彥豐在爆出妻子粿粿（江瑋琳）婚內出軌王子（邱勝翊）後，許多過往「沒邊界感」的互動紛紛被抓出，除了和粿粿互動過密，同為人妻的也被發現對王子態度不一般，有網友也翻出過往節目片段，直指孫沁岳為清流。

粿粿和王子的不倫戀被爆出後，王子承認「超過了朋友間 應有的界線」，而兩人許多過往互動片段都被挖出審判，認為他們打著朋友的安全牌來掩飾婚外情；同時簡廷芮也被發現像是會將手放在王子腿上、幾乎窩在懷裡等親密舉止不斷。

孫沁岳被激動的篠崎泫拉住，默默的抽離、後退來保持距離。（圖／翻攝自娛樂百分百TouTube）

對此，有網友翻出過去《娛樂百分百》的片段，指出孫沁岳為清流，可以看見在遊戲結束後，激動的篠崎泫拉住了孫沁岳的手，對此孫沁岳則保持不動並試圖收回，最後慢慢移動來保持距離。

王子和人妻間過度親密的互動，以及孫沁岳和女藝人的安全距離保持，也在Threads上被熱議，網友紛紛表示：「要檢討的其實是沒邊界感的人，不管男女，有邊界感才應該是正常表現」、「孫沁岳不舒服的表情是真REAL，沒有在跟你看場合表情管理的，希望各位都能尊重身體界線」、「懂得拒絕的男生真的是台圈清流。」



