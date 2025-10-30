王子認了偷吃「人妻粿粿」！網好奇「結婚機率」多高

娛樂中心／于士宸報導

男星范姜彥豐昨日（29）震撼爆料妻子粿粿婚內偷吃「棒棒堂男孩」成員王子（邱勝翊）。消息曝光後，震撼全台網友，粿粿也發聲指責范姜彥豐的爆料影片「說了許多與事實不符的內容」，而王子則是道歉認了「超過了朋友間應有的界線」。對此，有網友在Threads好奇提問，「王子娶粿粿的機率有多高？」，貼文曝光後，網友回應一面倒向「這答案」。





網友轉貼PPT貼文，掀起全網熱議。（圖／翻攝自 Threads）

范姜彥豐指控粿粿婚內出軌。（圖／翻攝自IG@zack_fanchiang）





男星范姜彥豐昨日在IG爆出猛料，指控與自己交往結婚6年的愛妻粿粿，與棒棒堂男孩人氣成員王子婚內出軌，不只拍9分鐘影片親自說明事情來龍去脈，更以373字怒批兩人：「你們一定覺得偽裝成朋友的樣子，越大膽、就越安全，而且還永遠不會被發現吧？」，讓范姜彥豐心碎：「我的信任和真心被狠狠踐踏，最終成了戴著綠帽的小丑！」，他更表示回頭看一行人的玩樂照片，讓他覺得「毛骨悚然」。對此，一名網友在Threads轉貼PPT文章提問，「苦主看起來是篤定要離婚，粿粿恢復單身，王子也沒結婚，兩個剛好可以繼續在一起，請問...王子娶粿粿的機率有多高？」。





網友認為粿粿、王子結婚機率不高。（圖／翻攝自 Threads）





貼文曝光後，引起全網熱議，紛紛寫下留言：「持續在一起可以，結婚？？」、「人妻之所以迷人，就是因為不用負責任 」、「不高，哪個戴人家綠帽的有負責的？」、「那個聲明根本是要推卸責任」、「為了自保王子會踢開粿粿」、「0可以玩，誰要接盤」、「0.000000%」，一片留言幾乎看不見有人認為兩人會結婚。

