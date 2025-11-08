王子認介入粿粿婚姻二度致歉 廣告小妹：可能證據很恐怖、不能曝光

范姜彥豐指控粿粿（左）出軌王子（右）。（圖／報系資料照）

男星邱勝翊（王子）遭前啦啦隊女神粿粿（江瑋琳）丈夫范姜彥豐指控介入婚姻，日前王子二度發布聲明道歉，強調「事實的責難止於我，我全權承擔」，引起網民熱議。對此，網紅「廣告小妹」直言，如今雙方還願意談和解金，恐怕是范姜手上握有的證據「很恐怖」，或者王子有受高人指點。

范姜彥豐日前在社群平台公開指控妻子粿粿與王子互動「超越朋友界線」，指出關鍵在今年3月底粿粿與王子赴美旅遊返台後態度大變，甚至傳出「人未離婚就搬進王子家」。

後來粿粿、王子先後聲明回應，王子甚至二度致歉，強調「對不起，錯就是錯，沒有任何理由跟藉口」、「我知道犯錯就要付出代價，這是我應得的」、「有一些指控已經超乎我的想像，甚至未來有可能對受害者們造成二次傷害，懇請大家，事實的責難止於我，我全權承擔，但不實的流言蜚語，拜託大家適可而止」。

對此，網紅「廣告小妹」在臉書粉專發文表示，她對於王子的道歉聲明感到很意外，因為內容沒有推託、沒有藉口，「通常小三小王被捏得死死、誠意滿滿，都是未爆以前怕事情敗露。現在都爆成這樣了還願意繼續談和解金，要嘛對方手上證據很恐怖不可曝光，要嘛王子受高人指點打感人牌。」

「廣告小妹」也提到，她私下和友人討論過此事，其中一人說道「換作我是王子，就交由法院判決」，沉寂一段時間後就可以裝沒事繼續賺錢。

最後，「廣告小妹」感嘆，「王子的演藝事業能否繼續我不知道，但是粿粿應該已經走到了盡頭。我真心祝願他們能盡快達成和解，然後move on。」

