王子認偷吃粿粿「娶她機率有多高？」 批踢踢網友不忍了 答案一面倒

娛樂中心／台北報導

粿粿、王子偷吃風波延燒。（圖／翻攝自粿粿臉書）

「王子吃粉粿」出軌風波越演越烈。繼范姜彥豐公開控訴「粿粿婚內出軌」後，兩人各自發聲的說法卻兜不攏。粿粿堅稱男方爆料「與事實不符」，然而王子則道歉認了「超過了朋友間應有的界線」。就有網友好奇提問，「王子娶粿粿的機率有多高？」而鄉民反應一面倒，洗版吐槽「玩一下而已別鬧了」、「高歌離席了」。

主辦單位宣布王子上海音樂會取消。（圖／翻攝自微博）

有網友在PTT發文直呼，王子發聲明稱不小心超出了界線，「苦主看起來是篤定要離婚，粿粿恢復單身，王子也沒結婚，兩個剛好可以繼續在一起，請問...王子娶粿粿的機率有多高？」對此，鄉民一面倒喊0%，回應「童話故事是假的」、「娶了就GG了」、「X人妻跟娶人妻是兩回事」、「0.000000%」、「男人說過的話，轉身就忘記了」、「離婚就不要了」。

而原定王子周末要出席一日店長，稍早也傳因粿粿風波臨陣喊卡，對此廠商事後回應：「一日店長活動前兩週已經因為檔期先行取消，感謝大家關心，謝謝。」另外他，11月16日將在上海的交通銀行前灘31演藝中心舉辦音樂會，現在也緊急宣布取消，主辦單位發聲明道歉，同時也表示開放退票。

