王子認因些微金額差距與范姜協商破裂 陳沂酸「賣慘」：為什麼要跟粿粿道歉
王子（邱勝翊）10月29日遭范姜彥豐指控與粿粿「婚內出軌」，隨即他認了與粿粿「超過了朋友間應有的界線」，昨（11╱4）又被爆料，范姜手上握有2人「裸體相擁」證據，深夜王子二度發聲，表示曾當面向范姜鞠躬道歉，但「金額超過負荷」，導致協商破裂。不過王子二度道歉仍有許多網友不買帳，陳沂就狠酸他「賣慘」，還說：「我最不能懂的是他聲明為什麼要跟粿粿道歉啊？」
前天王子經紀公司喜鵲娛樂宣布：「停止邱勝翊所有演藝事業規劃與所有活動安排。」他也接連遭華歌爾以「雙方目前並無其他合作計畫」切割；大立美也表示他「主動提出合意終止」；他原定11月1日要出席某品牌的一日店長也緊急喊卡，對外工作全面停擺。
昨深夜王子發出律師函和道歉聲明，一開頭就說：「對不起，錯就是錯，沒有任何理由跟藉口。」他強調從一開始到現在都是真心面對，「在此風波發生前，協商會面的時候我有親自向范姜先生當面鞠躬道歉並多次商討賠償金額，我在此公開、慎重的再次向范姜先生與粿粿道歉，對不起，在您與裸裸婚姻狀態尚存續的情況下做出了不好的行為，對您造成了傷害，我對您跟粿粿都非常的抱歉。」
而王子除10月29日發表道歉聲明，強調：「我不是破壞家庭關係的人，這也不是一段長久隱瞞的情感，更不存在任何不當企圖或預謀。」接著沉默了5天，昨深夜才二度發聲，他解釋：「一直以來我沒有逃避，每1次協商我都誠心誠意，毫無保留全力配合溝通，非常對不起，我這份道歉不夠即時，但當所有輿論鋪天蓋地的捲來，甚至裡面還夾雜許多不實、荒謬的報導跟網友爆料時，我真的不知該如何澄清，也不知道該怎麽澄清或是不是有必要澄清，因此這份聲明我一改再改，因為每天看起來，都有不同的事情要澄清……，到今天我決定無論如何，最重要的事情就是一定要先跟您（范姜）正式、公開的道歉。」
王子坦言在范姜公開此事前，早知總有1天會被爆出來，因此沒有逃避也不會逃避，「作為公眾人物犯錯，我早晚必須面對社會檢驗。從一開始我找您見面協調時，每次與您的協商我都是真誠以對，我的對不起是真的，我的鞠躬也是真的，您跟立達老闆謝先生的問題，我也都一一回答，您們需要我提出自己過去為家父清償債務的相關證明，我也完整詳細的整理所有紀錄，並在當天提供資料讓您方了解這個金額對我來說是超過負荷的，我真的毫無保留，全力配合溝通」。
而粿粿11月1日PO出17 分鐘影片中透露范姜7月7日提出要她用1600萬「買離婚順序」，後來律師又傳了一個訊息來說「原先的1600萬可以改拿1200萬」，400萬當撫育費。
對於和解金額，王子認了必須承擔，但透露曾與跟范姜協調能不能分期付款，「但可惜雙方共識不同，未能達成您們的期待，非常對不起。我知道，犯錯就要付出代價，這是我應得的，所有的責難，我不會逃避，也會與粿粿共同誠實面對並積極解決」。
最後，王子表示：「真心感謝各界的關心與指正，讓大家失望了，對不起，抱歉讓我借用這則聲明拜託大家，我能理解社會大眾對我的不滿，但有一些指控已經超乎我的想像，甚至未來有可能對受害者們造成二次傷害，懇請大家，事實的責難止於我，我全權承擔，但不實的流言蜚語，拜託大家適可而止。對於范姜彥豐先生與粿粿，我真的真的很抱歉。」
而王子的律師函也強調他沒有神隱、拒不認錯或拒絕協商和解，「和解方案一度趨近而有成立和解之望，可惜因些微金額差距及給付方式而未能達成共識，我方深感遺憾」。
不過陳沂跟許多網友一樣不買帳，還說：「如果照粿粿的說法，最後要求的是1200萬。要是粿粿跟王子一人一半，也不過是600萬。王子出道那麼多年，持續在演藝圈發展，會連600萬都拿不出來，這合理嗎？」認為王子發出律師聲明就是要警告網民，「小王子都道歉你們就不要再唧唧歪歪了，小心開吉」。
王子邱勝翊因為被范姜彥豐指控，介入他與粿粿之間的婚姻，輿論譁然。他於4日晚間再度打破沉默，發出長篇712字聲明，表示自己是真心面對，也有親自向范姜彥豐當面鞠躬道歉，並商討賠償金額，只是金額過高，真的無力償還，導致協商破局，也透過聲明表示：「我能理解社會⼤眾對我的不滿，但有⼀些指控已經超乎我的想像」、「懇請⼤家，事實的責難⽌於我，我全權承擔。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 小時前
娛樂中心／江姿儀報導男星范姜彥豐日前指控粿粿與男星王子（邱勝翊）有不正當男女關係，王子發文道歉認了「（與粿粿）超過了朋友間應有的界線」，1日粿粿回應時也認了「與王子有踰矩行為」。兩人過去出遊、貼文的甜蜜對話也被網友們挖出，其中粿粿與王子「美國行」，竟被網友直擊，2人同遊鐵證曝光。民視 ・ 1 天前
台灣傳奇球星郭泓志曾歷經8次開刀治療手肘、肩膀，但卻總是能戰勝傷痛重返投手丘，也讓他獲得「不死鳥」的封號，近年他將重心轉往演藝圈轉型主持人，不過4日晚間郭泓志突然在自己的社群媒體曬出自己指導年輕球員投球姿勢的照片，還驚人地寫下：「我決定復出」，貼文一出馬上引起粉絲暴動，瘋猜他是否要續寫不死鳥傳奇。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
近日一名護理師也在Threads上發文，曾遇到王子陪同粿粿看診，更曝光對兩人的印象直呼傻眼。造咖 ・ 1 天前
藝人范姜彥豐與妻子粿粿婚變風波持續延燒。范姜彥豐日前公開指控她婚內出軌男星王子（邱勝翊）後，粿粿於1日發布長達17分鐘的影片親自回應，承認與王子有「踰矩的行為」，對此表達歉意。其中，「美國行」就被認為是這場婚姻的關鍵轉折點，事件爆發後，就有中國網友曝光曾在聖地牙哥偶遇粿粿、王子的照片，驚嘆「世界真小」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
藝人范姜彥豐與妻子粿粿婚變風波持續延燒。在范姜彥豐日前公開指控她婚內出軌男星王子（邱勝翊）後，粿粿於1日發布長達17分鐘的影片親自回應，承認與王子有「踰矩的行為」，對此表達歉意。對此，就有律師分析，此事件最終恐形成「三輸案件」，唯一贏的就是吃瓜群眾。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
近日更有中國網友在小紅書曝光照片，指出早在今年3月底，就曾於美國聖地牙哥巧遇王子與粿粿同行造咖 ・ 13 小時前
IG擁有53萬粉絲追蹤的31歲網紅謝侑芯，擁有甜美外型與傲人身材，因曾任護理師被封為「護理系女神」。她上月在國外工作時猝逝，卻爆出馬來西亞歌手黃明志捲入此案。他坦承跟謝侑芯一起過夜，現場也被搜出壯陽藥、毒品。隨著案情受到注目，兩人過夜的高級酒店也曝光。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
5年情斷！任容萱證實分手 被問Selina懷二胎回應了EBC東森娛樂 ・ 1 天前
【緯來新聞網】小S二女兒Lily（許韶恩）被稱最像姨媽大S，今（4日）出席內衣品牌快閃店活動，坦言不緯來新聞網 ・ 9 小時前
小S（徐熙娣）的17歲女兒Lily許韶恩，今年七月才以藝術家身分，舉辦個展，她近期又多了內衣品牌大使的身分，4日舉辦記者會。先前具俊曄曾被目擊在金寶山陪伴大S（徐熙媛），身材消瘦許多，被問到具俊曄的近況，Lily表示，每個禮拜具俊曄都還是會來他們家吃飯：「大家看到他都趕快夾肉夾菜給他吃！要健康、健康才好！」希望能早日走出傷痛，語帶不捨。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 8 小時前
金馬男星結婚了！對象是《浪姐》女星 2年前高調認愛EBC東森娛樂 ・ 1 天前
粿粿、范姜「生產費互撕」！鄭家純揭月子中心內幕掀議：網軍別帶風向造咖 ・ 1 天前
粿粿出軌後住處惹議 小禎無辜捲入 經紀人強調：根本不認識EBC東森娛樂 ・ 1 天前
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導藝人范姜彥豐與妻子粿粿婚變事件持續延燒，雙方一來一往相互指控引發各界關注。對此，律師王至德也持續在社群針對此事發表...FTNN新聞網 ・ 1 天前
薔薔（林嘉凌）今年四月認愛男友，還曾拍攝浪漫看極光、透露交往細節的影片，不過她最近在剛加入主持的《小姐不熙娣》節目中，透露曾抓包男友「神秘人」與餐廳女員工互加聯絡方式，氣得她展開報復行動，讓眾人聽完當場笑翻。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 11 小時前
從王大陸開始綁起的「閃兵肉粽串」，在檢警3波強勢拘提，以及唐振剛前往自首，涉嫌透過「閃兵集團」偽造體位逃避兵役的藝人累積已有15人。今（4）日中午，金鐘影帝薛仕凌也現身新北地檢署，主動自首說明昔日未當兵疑點，約莫1個多小時後神情平靜離開現場，未對媒體發表太多意見。鏡週刊Mirror Media ・ 7 小時前
娛樂中心／李汶臻報導網紅范姜彥豐上月29日親自公開婚變，指控妻子粿粿與男星王子（邱勝翊）互動超越朋友界線，消息震撼娛樂圈。其後他一度暫別鏡頭、保持低調。直到今（3）日晚間，他才首度在公開場合露面，出席「天后闆妹」雙11直播活動，提前到場向好友致意並全程配合拍攝。這也是他風波後首次正式亮相，吸引外界目光關注他的精神狀態與動向，范姜也吐露婚變後的心情。民視 ・ 1 天前
藝人何豪傑與太太和家馨近日首度帶著兩個兒子一同亮相，為成長飲品拍攝廣告形象照。因為大兒子身高188公分、小兒子雖才國三也已185公分，一家人站在一起氣勢驚人。相較之下，身高不到180公分的何豪傑，瞬間成了家中最嬌小的一位，讓和家馨笑說：「連雜貨店老闆都問，這真的是何豪傑的小孩嗎？」鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
粿粿婚內出軌王子（邱勝翊），兩人是因《全明星運動會》節目結緣，也曾是節目一員的曹佑寧3日出席2025三立集團內容創新發布會，被問到近來事件，尷尬坦言很難不看到新聞，因為真的太多討論，但自己沒有多想，當初在節目上也是專注在運動比賽上。鏡報 ・ 1 天前