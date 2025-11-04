王子認因些微金額差距與范姜協商破裂 陳沂酸「賣慘」：為什麼要跟粿粿道歉

王子因不倫戀形象崩盤。翻攝王子臉書



王子（邱勝翊）10月29日遭范姜彥豐指控與粿粿「婚內出軌」，隨即他認了與粿粿「超過了朋友間應有的界線」，昨（11╱4）又被爆料，范姜手上握有2人「裸體相擁」證據，深夜王子二度發聲，表示曾當面向范姜鞠躬道歉，但「金額超過負荷」，導致協商破裂。不過王子二度道歉仍有許多網友不買帳，陳沂就狠酸他「賣慘」，還說：「我最不能懂的是他聲明為什麼要跟粿粿道歉啊？」

前天王子經紀公司喜鵲娛樂宣布：「停止邱勝翊所有演藝事業規劃與所有活動安排。」他也接連遭華歌爾以「雙方目前並無其他合作計畫」切割；大立美也表示他「主動提出合意終止」；他原定11月1日要出席某品牌的一日店長也緊急喊卡，對外工作全面停擺。

廣告 廣告

昨深夜王子發出律師函和道歉聲明，一開頭就說：「對不起，錯就是錯，沒有任何理由跟藉口。」他強調從一開始到現在都是真心面對，「在此風波發生前，協商會面的時候我有親自向范姜先生當面鞠躬道歉並多次商討賠償金額，我在此公開、慎重的再次向范姜先生與粿粿道歉，對不起，在您與裸裸婚姻狀態尚存續的情況下做出了不好的行為，對您造成了傷害，我對您跟粿粿都非常的抱歉。」

而王子除10月29日發表道歉聲明，強調：「我不是破壞家庭關係的人，這也不是一段長久隱瞞的情感，更不存在任何不當企圖或預謀。」接著沉默了5天，昨深夜才二度發聲，他解釋：「一直以來我沒有逃避，每1次協商我都誠心誠意，毫無保留全力配合溝通，非常對不起，我這份道歉不夠即時，但當所有輿論鋪天蓋地的捲來，甚至裡面還夾雜許多不實、荒謬的報導跟網友爆料時，我真的不知該如何澄清，也不知道該怎麽澄清或是不是有必要澄清，因此這份聲明我一改再改，因為每天看起來，都有不同的事情要澄清……，到今天我決定無論如何，最重要的事情就是一定要先跟您（范姜）正式、公開的道歉。」

王子坦言在范姜公開此事前，早知總有1天會被爆出來，因此沒有逃避也不會逃避，「作為公眾人物犯錯，我早晚必須面對社會檢驗。從一開始我找您見面協調時，每次與您的協商我都是真誠以對，我的對不起是真的，我的鞠躬也是真的，您跟立達老闆謝先生的問題，我也都一一回答，您們需要我提出自己過去為家父清償債務的相關證明，我也完整詳細的整理所有紀錄，並在當天提供資料讓您方了解這個金額對我來說是超過負荷的，我真的毫無保留，全力配合溝通」。

粿粿拍影片回應婚變。翻攝meigo.c IG

而粿粿11月1日PO出17 分鐘影片中透露范姜7月7日提出要她用1600萬「買離婚順序」，後來律師又傳了一個訊息來說「原先的1600萬可以改拿1200萬」，400萬當撫育費。

對於和解金額，王子認了必須承擔，但透露曾與跟范姜協調能不能分期付款，「但可惜雙方共識不同，未能達成您們的期待，非常對不起。我知道，犯錯就要付出代價，這是我應得的，所有的責難，我不會逃避，也會與粿粿共同誠實面對並積極解決」。

最後，王子表示：「真心感謝各界的關心與指正，讓大家失望了，對不起，抱歉讓我借用這則聲明拜託大家，我能理解社會大眾對我的不滿，但有一些指控已經超乎我的想像，甚至未來有可能對受害者們造成二次傷害，懇請大家，事實的責難止於我，我全權承擔，但不實的流言蜚語，拜託大家適可而止。對於范姜彥豐先生與粿粿，我真的真的很抱歉。」

而王子的律師函也強調他沒有神隱、拒不認錯或拒絕協商和解，「和解方案一度趨近而有成立和解之望，可惜因些微金額差距及給付方式而未能達成共識，我方深感遺憾」。

不過陳沂跟許多網友一樣不買帳，還說：「如果照粿粿的說法，最後要求的是1200萬。要是粿粿跟王子一人一半，也不過是600萬。王子出道那麼多年，持續在演藝圈發展，會連600萬都拿不出來，這合理嗎？」認為王子發出律師聲明就是要警告網民，「小王子都道歉你們就不要再唧唧歪歪了，小心開吉」。

更多太報報導

永遠「東方不敗」！林青霞71歲生日 優雅美照曝光「不靠濾鏡」

黃明志通緝ing！經紀人發聲：相信他的判斷力

謝侑芯遭謀殺！經紀人發聲「正義也許會遲到」揭4疑點：現場有第3人