王子認與粿粿越界！曾和人妻簡廷芮曖昧片段再被翻出

前中信兄弟啦啦隊女神粿粿與范姜彥豐的婚姻危機，在范姜彥豐毀滅性爆料妻子婚內出軌男星王子後，正式引爆演藝圈震撼彈。王子隨後發聲明，坦承在粿粿協議離婚的過程中，兩人的相處「超過了朋友間應有的界線」。這起事件不僅讓「王子幫」的私下交友狀況浮上檯面，有網友挖出王子與同為人妻的簡廷芮之間，曾在美國行中有親密互動，社群上也出現曖昧對話，引發輿論質疑。

范姜彥豐控訴，粿粿是在今年初與王子、簡廷芮等一票好友赴美旅遊後，對他的態度出現巨大轉變。隨著事件延燒，這段美國行的Vlog成為網友檢視的「關鍵影片」。其中一段眾人搭乘摩天輪的畫面，被眼尖網友截圖放大，發現已婚的簡廷芮不僅身穿著王子的外套，右手更自然地放在王子的腿上，而當時粿粿就坐在兩人身邊，微妙的氛圍讓網友忍不住猜測粿粿當時的心情。

簡廷（左2）芮不僅身穿王子的外套，右手更自然地放在王子的腿上。（圖／翻攝自yt）

此外，王子與簡廷芮在社群媒體上的對話也被翻出。簡廷芮曾在王子發文下留言「喜歡海」，王子則主動接話撩撥：「我以為喜歡我…」，簡廷芮巧妙回應：「只可能喜歡你….後面的海。」雖然當時被視為好友間的玩笑互動，但如今王子捲入粿粿婚變風波，對話更讓人耐人尋味，讓不少網友直呼「細思極恐」。

簡廷芮和王子昔日在社群上的互動再次引發討論。（圖／翻攝自IG）

儘管王子在道歉聲明中強調，他是在粿粿「協議離婚的過程中」才與她越走越近，否認自己是婚姻的破壞者，但范姜彥豐的指控指出粿粿態度轉變的時間點在美國行之後，時間軸的模糊與認知上的落差，仍讓外界議論紛紛。此外，更有網友爆料，王子弟弟毛弟邱宇辰過去也曾追求簡廷芮但被拒絕。



