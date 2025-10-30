王子認越界全因有致命證據？網朝聖「時空旅人」年初16字預言

36歲「棒棒堂」成員王子（邱勝翊）最近捲入31歲粿粿（江瑋琳）與范姜彥豐的婚變風波，有別於粿粿第一時間發文否認，王子倒是承認雙方「超過了朋友間應有的界線」。對此，網紅陳沂認為應該是有致命性證據，否則以王子過去紀錄不會輕易承認，更有「時空旅人」網友疑似早知道此事，今年初就在王子和粿粿的合照留言認為兩人不單純。

粿粿和王子的戀情昨曝光後，有網友發現粿粿今年1月曬出和王子兩人的合影中，有網友就是先預言：「不知道這以後會不會有故事，板凳先放」，引來1000多名網友留言說：「超好笑有人預言成功了」、「神機妙算」、「這是時空旅人了吧」、「這裡有未來人啊」，而王子則是曖昧回應：「隊經總算有做事了？」

而陳沂昨發文說：「范姜手上到底有什麼關鍵性證據，才會讓王子邱勝翊不忍了直接承認？王子之前可是連楊丞琳都不承認的欸。還是說覺得丟臉所以不能認？」認為范姜彥豐手上應該有致命性證據，才使王子立刻承認，並嘲笑說：「有人建議『全明星運動會』改名成『全明星睏作伙（睡一起）』」。

美女主播高毓璘見此事件，有感而發說身邊有朋友決定這輩子都不想結婚，因為有自知之明是渣男，此生不想為任何人安定下來，她覺得很好，因為結婚代表了終身契約，簽了就得遵守，否則會傷害他人，最基本的就是自律，她呼籲：「想談戀愛，離婚之後開開心心大大方方愛談幾個談幾個啊！」提醒社會上已婚男女若變心，離婚後再去談戀愛，像她一樣。

