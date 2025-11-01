王子認越線粿粿！詹惟中18年前就算出他斷掌手相：花心要女生專情
娛樂中心／台北報導
范姜彦豐與粿粿婚變風波越演越烈，先前王子發聲明道歉，但上月31日范姜彦豐3度發聲，透過律師聲明，強調其於10月29日所言內容皆有明確證據支持，並將在訴訟中提出，不容許「非破壞家庭」與「逾越朋友界線」的矛盾說法。如今有網友回顧命理師詹惟中過去在節目替王子看手相，有花心的傾向、對女生的要求很高。
詹惟中2007年在節目《模范棒棒堂》指出王子的感情線長，具有花心的特質，「王子的感情線類似斷掌的感覺，我必須講，他是嚴以律人、寬以待己」；接著詹惟中解釋王子在愛情的世界裡，希望另一半比較純情、專情，「但他自己的人氣線很旺，對於外來的誘惑是礙於被動，可是一臉無奈，但他要求對方一定要對他始終如一。」
王子現場聽聞也承認自己對女生的要求的確滿高。詹惟中最後更指出王子感情線分岔很多，代表在愛情裡容易「瞬間劈腿」、「見異思遷」；甚至舉例船員從台北到紐約，抵達每個港口都會下去看看，遇到感情的挫折又會回頭，再上船繼續遠行，這個意思就代表花心、勇於嘗試。如果感情線分岔往上，就是向上提升；反之就代表向下沉淪。
