王子變小王太傷！經紀公司斥不倫粿粿行為失當：即日起全面停工

王子全面停工。（翻攝自王子 邱勝翊臉書）

男星范姜彥豐揭穿老婆粿粿與王子（邱勝翊）婚內出軌，讓他戴了綠帽，雖然粿粿稱指控不實，王子卻道歉認了「超過朋友應有的界線」，但又說不是婚姻破壞者。王子變「小王」重創形象，原訂這個月將在上海舉行個人演唱會，已因風波取消，今天（3日）所屬經紀公司發出聲明，宣布停止所有演藝事業規劃與活動安排。

王子所屬的喜鵲娛樂發出聲明，指公司藝人邱勝翊私領域的失當行為引起爭議，占用社會資源造成諸多打擾，在此向社會大眾致歉，並感謝大家的關心，宣布即日起「停止邱勝翊所有演藝事業規劃與所有活動安排」，對於邱勝翊私領域失當行為，未能以身作則，辜負社會的期待與信任，深表歉意與遺憾，將嚴正以對，督促藝人誠實負責、勇於承擔。

王子原訂本月16日在上海開唱《The Moment of love: 王子邱勝翊音樂會》，不倫人妻消息爆發，引發退票聲浪，中國主辦單位日前已宣布演出取消；原本11月1日也有品牌一日店長見面會活動，同樣緊急喊卡，如今經紀公司發聲，演藝事業正式宣告進入冷宮。

喜鵲娛樂宣布王子全面停工。





