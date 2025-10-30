王子變小王！11月上海演唱會慘了？ 中國網友不挺：退票啊啊啊啊

王子邱勝翊被爆當「小王」，下個月的上海演唱會遭喊退票。（翻攝自王子邱勝翊微博）

棒棒堂「王子」邱勝翊被爆出當「小王」，在前啦啦隊女星粿粿還沒離婚就發生「超出朋友界線」的事，形象瞬間崩跌。王子預計11月16日要在中國上海開演唱會，如今醜聞曝光，有中國網友不滿高喊要求退票。

粿粿的老公范姜彥豐昨（29日）震撼爆料妻子對婚姻不忠，更點名對象就是王子邱勝翊，引發演藝圈軒然大波。雖然最近棒棒堂剛得金鐘獎，卻又馬上因為閃兵事件和不倫風波重挫形象。

王子昨發出回應道歉，坦言他「超過了朋友間應有的界線」，但否認蓄意介入，強調「我不是破壞家庭關係的人」，只是仍難平粉絲怒火，直呼對他非常失望。

王子上海演唱會門票不便宜 醜聞曝光遭喊退票

據報，王子預計11月16日要在上海演藝中心黑匣子開「上海音樂會」，門票已於20日開賣，門票從699人民幣（約台幣3,020元）至1,299人民幣（約台幣5,610元），售價不算便宜，但主辦單位有提供「粉絲福利」，諸如簽名海報、親簽T恤、限定小卡、合照等。

怎料門票才開賣10天，王子就因捲入不倫風波成為話題焦點，中國社群上同樣關注此事件，眾人議論紛紛留言說道：「能退錢給我不，誰愛去誰去」「道德敗壞趕緊取消！」「小三也要開音樂會啊」「不然你主動停止音樂會退票吧」「熱搜看到你的名字，取關了，關注很多年」「退票啊啊啊啊」「年輕未婚漂亮的你看不見嗎？」

不過仍有粉絲相信他是清白的，「相信你！很明顯別人刻意抹黑」，馬上被打臉指出王子已經發聲明稿承認了，但還是有粉絲心疼：「不管他怎麼樣，那是他的私生活，都是人都會犯錯，我還是喜歡他，只是一想到他要被網暴就心疼啊。」演唱會是否受影響，主辦單位目前尚未做出回應。

