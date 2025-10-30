王子變「小王」形象瞬間崩壞，主辦方急取消上海演唱會。 （取自王子臉書）

范姜彥豐昨（29）日爆料，點名王子（邱勝翊）就是介入2人婚姻導火線，王子隨後也發聲明致歉稱，「超過了朋友間應有的界線」，形象瞬間崩壞。王子原定要在11月16日於上海舉行個人音樂會，主辦方稍早宣布取消，並且開放退票。

王子昨日遭暴與粿粿不倫戀，他隨後也發聲明致歉，形象一落千丈，原本他在11月1日14時於台中新光三越百貨出席香氛品牌活動，但卻在活動前被爆介入他人婚姻，廠商緊急決定撤換他擔任品牌一日店長，並由BL劇CP成晞與王君豪救火，對於臨時換掉王子，廠商也回覆表示，「一日店長活動前2週已經因為檔期先行取消，感謝大家關心，謝謝。」

廣告 廣告

除此之外，王子原先要在11月16日於上海舉行《The Moment of love: 王子邱勝翊音樂會上海站》，稍早主辦方發出公告宣布該場演出取消，至於退票方式，主辦方表示，從公告發布的7至10個工作日，原購票平台會退回款項。

王子上海演唱會取消。（翻攝自主辦方微博）

更多鏡週刊報導

王子「這舉動」引熱議！ 網猜「有一刀斃命的證據」：不先認輸會死的更難看

范姜彥豐今再發聲！ 「黑底白字」為她說話：是無辜的別開玩笑了

王子陷不倫戀風暴！敖犬PO業配引網砲轟 他親上火線曝時間序喊「別過度解讀」