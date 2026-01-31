王子變「趴地狗」？ 艾普斯坦文件驚曝安德魯醜態：光腳趴女子上方

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國司法部30日公開了新一批「艾普斯坦(Jeffrey Epstein)文件」，其中關於英國安德魯王子(Prince Andrew)的內容再次引爆輿論。這批文件以平民姓名「安德魯·蒙巴頓-溫莎(Andrew Mountbatten-Windsor)」稱呼這位前王室成員，不僅揭露了他過去濫用特權邀請戀童癖富商進入白金漢宮，更描述了一系列令人作嘔的照片：他疑似赤腳、四肢著地，趴在一名平躺的女子上方，姿態極度猥褻。

噁心畫面描述：光腳、趴地、手摸腹部

據英國《每日郵報》報導，這批新解密的文件中包含了對3張照片的詳細描述。照片中一名據信是安德魯的男子，穿著牛仔褲、白色Polo衫並配戴銀色手錶，但他光著腳，以「四肢著地(on all fours)」的姿勢趴在一名仰躺在地板上的女子上方。其中一張照片顯示他直視鏡頭，另一張則顯示他的左手放在女子腹部。雖然文件未說明拍攝時間地點，但這一系列「不雅視角」已足以讓英國王室顏面掃地。

除了視覺上的衝擊，文件還揭露了安德魯與艾普斯坦之間令人咋舌的電子郵件往來。2010年，當時仍代表女王執行公務的安德魯，在艾普斯坦剛結束因性犯罪導致的軟禁後幾天，便熱情邀請他來倫敦，甚至提議：「我們可以去白金漢宮(Buckingham Palace)吃晚餐，那裡有很多隱私。」隨後更表示自己剛和沙烏地王子吃完飯，下午4點後就有空，歡迎艾普斯坦帶任何人來王宮。

按摩女證詞：感覺他想做更多

此外，一名曾在1999年為艾普斯坦工作的25歲按摩師在證詞中表示，她曾被要求幫安德魯王子按摩，但她當時「感覺很不舒服」，因為她認為艾普斯坦似乎暗示她「要做更多服務」。這些排山倒海的新證據，狠狠打臉了這位曾聲稱是為了「斷絕關係」才去見艾普斯坦的前王子。

事實上，在這批文件曝光之前，安德魯的王室生涯已劃下句點。因深陷艾普斯坦性醜聞，他已於去年(2025年)10月底遭英國國王查理三世下令剝奪所有王室頭銜與「殿下」(HRH)稱號，並被勒令搬離長居的皇家小屋。在此次及未來的所有法律文件中，他都將僅能使用「安德魯·蒙巴頓-溫莎」這一平民姓名，正式告別核心王室成員身分。

