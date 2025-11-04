王子賣慘爸欠債！「分期付款」賠范姜彥豐被拒 陳沂批：600萬都拿不出

娛樂中心／綜合報導

王子提出「分期付款」賠范姜彥豐被拒，網紅陳沂痛批：「出道那麼多年，會連600萬都拿不出來，這合理嗎？」」（圖／翻攝自陳沂臉書、王子IG）

藝人范姜彥豐近日痛批妻子粿粿道德淪喪、婚內出軌男星王子（邱勝翊），消息一出瞬間引爆。王子4日晚間二度向范姜彥豐道歉，不過也提到⾃⼰曾為家⽗清償債務，而范姜所開的賠償⾦額超過自己負荷，因此提出「分期付款」的請求，但雙⽅共識不同。對此，網紅陳沂痛批：「王子出道那麼多年，會連600萬都拿不出來，這合理嗎？」

粿粿2022年結婚，沒想到范姜彥豐（左圖）今控訴她婚內出軌王子（右圖右）。（圖／翻攝自范姜彥豐、粿粿IG）

陳沂4日在社群發文，王子第二波道歉聲明，大概就是賣慘。強調自己在協商過程中每次都是誠心誠意，毫無保留全力配合溝通。 但對方要求的賠償金額超乎他的負荷，他還要幫爸爸還債拿不出這麼多。如果照粿粿的說法，最後要求的是1200萬。 要是粿粿跟王子一人一半，也不過是600萬。王子出道那麼多年，持續在演藝圈發展，會連600萬都拿不出來，這合理嗎？他拍戲、出唱片還有很多活動出席，甚至去中國開演唱會欸。他還有經營一些副業，是都沒賺錢嗎？他吳宗憲喔？ 住的房子還是昆凌免費借他的不用付房租，錢都花去哪裡了？

陳沂接著寫道，更不用說他隨隨便便就一直去日本滑雪還去美國玩，每次也要個十來萬吧，怎麼看生活都過得挺滋潤啊！如果說幫父親還債，他是跟弟弟毛弟一起負擔，這麼多年一直還不完，爸爸到底是欠下什麼天價債務啊？然後我最不能懂的是他聲明為什麼要跟粿粿道歉啊？ 難道是說粿粿對不起，錢妳就自己還囉，小王子不扛了！最後同步甩出律師聲明，就是警告你們這些網民，小王子都道歉你們就不要再唧唧歪歪了，小心開吉。

王子二度向范姜彥豐道歉，不過也提到⾃⼰曾為家⽗清償債務，而范姜所開的賠償⾦額超過自己負荷。（圖／翻攝自王子IG）

【王子聲明全文】

對不起

錯就是錯沒有任何理由跟藉⼝

從⼀開始到現在我都是真⼼⾯對

在此風波發⽣前協商會⾯的時候

我有親⾃向范姜先⽣當⾯鞠躬道歉並多次商討賠償⾦額 ，

我在此公開、慎重的再次向范姜先⽣與粿粿道歉

對不起

在您與粿粿婚姻狀態尚存續的情況下做出了不好的⾏為

對您造成了傷害 ， 我對您跟粿粿都非常的抱歉。

⼀直以來我沒有逃避每⼀次協商我都誠⼼誠意毫無保留全⼒配合溝通 ，

非常對不起 ， 我這份道歉不夠即時

但當所有輿論鋪天蓋地的捲來，甚⾄裡⾯還夾雜許多不實、 荒謬的報導跟網友

爆料時，我真的不知該如何澄清，也不知道該怎麼澄清或是不是有必要澄清，

因此這份聲明我⼀改再改，因為每天看起來，都有不同的事情要澄清 ⋯

到今天我決定無論如何，

最重要的事情就是⼀定要先跟您正式、公開的道歉 。

其實在您公開此事前，我知道這件事情總有⼀天會被爆出來，

因此我沒有逃避也不會逃避，

作為公眾⼈物犯錯，我早晚必須⾯對社會檢驗。

從⼀開始我找您⾒⾯協調時，每次與您的協商我都是真誠以對，

我的對不起是真的，我的鞠躬也是真的，

您跟立達老闆謝先⽣的問題，我也都⼀⼀回答，

您們需要我提出⾃⼰過去為家⽗清償債務的相關證明，

我也完整詳細的整理所有記錄，

並在當天提供資料讓您⽅了解這個⾦額對我來說是超過負荷的，

我真的毫無保留，全⼒配合溝通

因為這是我必須承擔的，也有跟您們協調能不能讓我分期付款，

但可惜雙⽅共識不同，未能達成您們的期待，非常對不起。

我知道犯錯就要付出代價這是我應得的所有的責難我不會逃避

也會與粿粿共同誠實⾯對並積極解決

真⼼感謝各界的關⼼與指正讓⼤家失望了對不起

抱歉讓我借⽤這則聲明拜託⼤家，我能理解社會⼤眾對我的不滿，

但有⼀些指控已經超乎我的想像，甚⾄未來有可能對受害者們造成⼆次傷害，

懇請⼤家，事實的責難⽌於我，我全權承擔，

但不實的流⾔蜚語，拜託⼤家適可⽽⽌。

對於范姜彥豐先⽣與粿粿

我真的真的很抱歉

—邱勝翊

