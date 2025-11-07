王子越界粿粿賠償金卡關！范姜為何「拒絕分期」？網友、律師揭原因





男團棒棒堂人氣成員王子（邱勝翊）認了與女星粿粿「超越朋友界線」，插足對方與范姜彥豐的婚姻，王子對此罕見「發出二次道歉聲明」，第二次甚至透過「律師聲明函」表示，向范姜彥豐提出「分期付款」請求但遭拒絕，大批網友仍不留情面批評，許多律師也提出專業見解。

王子「二次道歉」難擋輿論

「粿粿婚內出軌王子」輿論炸鍋，李怡貞律師轉發王子二次道歉貼文，表示「小王二次道歉，真的少見」，對於內容未見「暗藏酸語當利器」，讚賞王子真心面對的精神，但仍嚴正表示「不希望這個聲明成為他在演藝圈振起的前奏」。

廣告 廣告

而王至德律師則是透過粉專直言，無論現在風向偏哪邊，儘管王子二次道歉低頭認錯，還是不免被網友挑出骨頭：「好奇王子現在做什麼事情可以不會被罵？」

范姜為何拒絕王子「賠償金分期」?

王至德律師特別針對王子第二篇道歉聲明內容解析，當中包括「賣慘」、「分期」、「道歉」，都是和解中常見場景，且特別強調「賠償金分期」風險非常大，因為很多人只繳1、2期，後面就消失了，因此他猜測可能是因為這樣而遭到范姜拒絕：「只繳了一、兩期後面就不繳了，尤其是沒有請律師的案件，當事人似乎更常答應分期付款的請求」。

2招賠償金分期技巧

王至德律師認為，和解只是騙你（提告的人）向檢察官表示要原諒他（被告的人）而已，所以律師普遍不建議用（賠償金）分期的方式和解，同時他也提出「2招賠償金分期技巧」巧包括：

1. 為防止人（被告）跑掉的情況，約定「要付清才會向檢察官撤告」或表示原諒。

2. 可以（和被告）約定若有一期未繳，後面視同全部到期，意即第二期沒繳錢，可以要求把剩下金額一次清償，不可再分期。

范姜為何拒絕王子「賠償金分期」?律師王至德揭背後原因。圖片來源：FB@法老王 - 王至德律師

先道歉就對了？

王至德律師同時直言，許多案件不只是金錢糾紛那麼簡單，更多時候是因為一方不爽，就算道歉後對方還是不和解，道歉沒什麼損失：「所以不管三七二十一，先道歉就對了」。

這篇解析王子二次道歉文曝光後，網友在留言區發表關於法律理智金錢面的看法以外，也有人提出關於情感面的看法：「道歉的問題是，道歉了，（王子還表示）“我和粿粿一起承擔”！根本炫耀刺眼，誰會原諒」、「給他分期不就每次收錢都要被迫回憶起那一段痛苦的回憶」， 同樣掀起熱議。

粿粿婚內出軌棒棒堂人氣成員王子，王子「二次道歉」難擋輿論聲浪。圖片來源：FB@Meigo粿粿

【本文由造咖流行媒體提供，未經授權，請勿轉載！】

更多造咖流行媒體報導

