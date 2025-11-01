王子越線人妻粿粿！詹惟中18年前就算出：花心、要女生專情

詹惟中說王子的感情線很長，在愛情裡嚴以律人、寬以待己。(陳俊吉攝)

男星王子（邱勝翊）捲入范姜彥豐、粿粿（江瑋琳）的婚姻風暴，否認破壞家庭但承認超越朋友界線，昨（10/31）遭范姜彥豐揪出說詞矛盾。有網友回顧命理師詹惟中過去在節目替王子看手相，有花心的傾向、對女生的要求很高。

詹惟中2007年在節目《模范棒棒堂》指出，王子的感情線長，具有花心的特質，「王子的感情線類似斷掌的感覺，我必須講，他是嚴以律人、寬以待己」；詹惟中進一步解釋，王子在愛情的世界裡，希望另一半比較純情、專情，「但他自己的人氣線很旺，對於外來的誘惑是礙於被動，可是一臉無奈，但他要求對方一定要對他始終如一。」王子一聽，承認自己對女生的要求的確滿高。

詹惟中接著指出，感情線分岔很多，代表在愛情裡容易「瞬間劈腿」、「見異思遷」；他舉例船員從台北到紐約，抵達每個港口都會下去看看，遇到感情的挫折又會回頭，再上船繼續遠行，這個意思就代表花心、勇於嘗試。如果感情線分岔往上，就是向上提升；反之就代表向下沉淪。

范姜彥豐、粿粿婚變持續延燒，徵信社業者謝智博先前透露，他正在負責一起「老婆出軌、3位當事人都是演藝人員」的案件，提到小王的形象健康，他的弟弟也是陽光帥氣，小王不久要去大陸拍片、開演唱會。雖然謝智博未指名道姓，但最近跳出來說：「放心，絕對可以支持范姜，不會有任何問題。」

對於王子聲明「我不是破壞家庭關係的人」、「超過了朋友間應有的界線」，范姜彥豐10/31發布4點律師聲明打臉：「均有明確證據可供支持，亦必將證據於訴訟中適時提出，相關事件發生於婚姻關係存續中，不容既『不是破壞家庭』卻又『超過了朋友問應有的界線』之矛盾存在」。

★《中時新聞網》提醒您：民俗信仰僅供參考，請勿過度迷信！

