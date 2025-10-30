王子越線偷吃粿粿！律師李怡貞嘆：風頭過了還是一尾活龍

王子承認和粿粿越線，並向大眾道歉，遭律師李怡貞狠酸，風頭過了還是一尾活龍。（喜鵲娛樂提供）

前啦啦隊女神粿粿，日前爆出婚內出軌，對象竟然是好友王子邱勝翊，讓老公范姜彥豐氣到尋求法律途徑，也引起外界多方面討論。經常處理家庭婚姻糾紛的律師李怡貞則發文狠酸王子，「反正風頭過了也還是一尾活龍繼續耍帥。」

李怡貞30日發文感嘆，粿粿和范姜彥豐的婚姻，「其實是真的很般配很賞心悅目的一對夫妻。」王子明明知道對方是有夫之婦，還一邊與男方稱兄道弟、一邊與女方各種越界，「以工作當作擋箭牌，當作正當化培養感情的平台，一切親密或是過份玩笑，只要用一句話，就可以合理自己，妖魔化對方。」但實際上一直以公事來維繫自以為是的不軌關係。

李怡貞認為，王子和粿粿繼續偷來暗去，享受違反道德的刺激，享受合作無間的公事成長，「就算范姜提出三千萬的和解金，雖然實務上太高，但是其實或許也不高。」依王子的知名度和粉絲的盲從，「三千萬，一兩年應該可以賺到吧？」

李怡貞認為，王子的知名度，3千萬的賠償應該1到2年就能賺回來。（鄧博仁攝）

但她話鋒一轉，狠酸「可惜會搞外遇的人，其實通常本質都是自私的人。沒錢也好，不願意付給機率更大。所以王子最後還是選擇保護了自己，就算粿粿不認栽，還是緊急第一時間先道歉，反正風頭過了也還是一尾活龍繼續耍帥。」

最後，李怡貞不禁感嘆現今社會風氣，「這個社會認為該浸豬籠的總不會是王子。最輸的人到底是誰？永遠是那位失去一位曾經真心愛過你／妳的那個人。心寒了，不談感情了，當然就談錢。一份真心，一段刻骨銘心，新台幣三千萬是否合理？你/妳覺得呢？」心疼著范姜彥豐的遭遇。

