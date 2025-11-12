王子跟粿粿去完美國「秒向她提分手」！《全明星》女星當地下正宮成隱藏苦主
[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導
范姜彥豐日前以影片爆料太太粿粿出軌王子（邱勝翊），抖出粿粿在與王子、簡廷芮、王品澔等人一起去了美國玩後變了樣，今（12）日傳出其實當時王子正在跟曾參與錄製過《全明星運動會》的女星席惟倫交往中。
據《鏡週刊》報導，今年2月王子、席惟倫、毛弟與另一位女性友人，一起去日本苗場王子大飯店滑雪，當時王子與席惟倫互動親密，加上毛弟與該女友人，行程「2 Couple date」，沒想到才到3月底，王子、粿粿去了美國後，王子就變心了，回國就與席惟倫分手。
王子、粿粿從美國回來後愛的越來越囂張，除了先前爆出的粿粿直接搬進王子豪宅同居不回家，王子出席內衣品牌大使活動，當時粿粿就是活動主持人，據悉，粿粿主持人的工作，就是王子以品牌大使身分指定。此外，席惟倫至今都還是該內衣品牌大使，據了解這個工作還是席惟倫介紹給王子的，整起不倫戀，席惟倫成了隱形受害者，而內衣品牌在王子爆出醜聞後，迅速切割。
