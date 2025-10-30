王子踰矩當小三！胡宇威曝「紅藍隊私交少」：聽到蠻驚訝

〔記者傅茗渝／台北報導〕「王子」邱勝翊與粿粿因《全明星運動會》第三季結識，如今卻陷入婚變爭議。粿粿的老公范姜彥豐昨拍片爆料，指控妻子婚內出軌、手中握有她與王子的親密證據，震撼演藝圈。由於節目過去就被網友笑稱是「戀愛巴士」，這次再度掀起討論，甚至被酸是「全明星睏揍會」。

胡宇威出席《就算一個人也可以好好的吃飯2》首映活動，坦言聽到王子、粿粿風波很驚訝。(資料照，記者胡舜翔攝)

曾在第一季擔任藍隊隊長的胡宇威，今(30)日出席《就算一個人也可以好好的吃飯2》首映受訪時，被問及此事，他露出苦笑，表示：「這是他們私生活的事情，沒有權利說什麼，聽到消息蠻驚訝。」對外界熱議，他不好多作評論。

他進一步表示，與陳庭妮之間仍有各自有要好的異性朋友，只要彼此坦誠、界線清楚就無妨。他也補充，自己和粿粿並不熟識，過去藍、紅兩隊互動不多，與王子則是後來才認識，私下並沒有太多聯繫。

