王子蹭住昆凌豪宅恐生變？「1理由」牴觸周杰倫道德標準





男星王子（邱勝翊）遭好友范姜彥豐指控介入婚姻，其過往爭議也被挖出，最引人矚目的是他曾透露有5項副業，總營業額突破億元，但卻被人發現免費住在昆凌的豪宅，不過根據週刊引述友人說法，如今王子捲入第三者疑雲恐怕已牴觸周杰倫的道德標準，想免費住昆凌名下豪宅的日子恐怕不會太久了。

根據《鏡週刊》報導，王子與周杰倫的老婆昆凌交情不錯，天王嫂子也對王子兄弟倆很講義氣，6年前斥資5千萬元買下內湖某高級社區大樓12樓，原本充當母親來台北的落腳處，自從2021年開始借給王子、毛弟（邱宇辰）入住，免付房租只需負擔水電、管理費，依照社區月租金大約18萬元計算，兩人等同4年省下將近864萬元。

報導提到，據傳范姜彥豐曾委託徵信社調查，發現妻子粿粿在離婚手續還沒辦完時，就已經住入王子家，此舉讓他決心要離婚，而王子勾搭人妻一事對向來顧家、道德標準高的周杰倫而言，自然是無法容忍的道德底線，據傳周董也已經開始關切此事，王子再免費蹭住昆凌豪宅的日子恐怕不會太久了。

《鏡週刊》指出，周杰倫的家庭觀念相當嚴謹，周遭友人若傳出越矩行為，都會被他退追IG，對象就包括王力宏以及與他牽扯財務糾紛的魔術師蔡威澤，如今王子身陷不倫戀糾紛，外界都關注周董何時退追王子的IG。

週刊還引述知情人士說法，例如昆凌原本的好閨密方志友，自從與吳念軒惹出曖昧對話之後，一度危及她與老公楊銘威的婚姻，方志友就再也沒踏進周董家門，如今王子疑似勾搭人妻，外界都關注周杰倫是否會按兵不動。

（封面示意圖／翻攝自粿粿IG）

