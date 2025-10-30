王子道歉坦承過界！《全明星》好友都避談 唯獨她「親吐3字」挺范姜

記者林宜君／台北報導

王子（邱勝翊）與粿粿、范姜彥豐三人之間的婚變風波持續延燒！原本以健康、陽光形象深植人心的王子，因被指為婚姻第三者，形象一夕崩壞。隨著他發出道歉聲明，整起事件愈演愈烈，《全明星運動會》第二季的戰友們選擇沉默不語，唯獨藝人黃沐妍（小豬）首度開口，力挺范姜彥豐一句「辛苦了」，成為網友熱議焦點。

王子近日遭爆介入粿粿（左）與范姜彥豐（右）的婚姻。（圖／翻攝自范姜IG）

王子近日遭爆介入粿粿與范姜彥豐的婚姻，引發演藝圈軒然大波。昨日他終於在社群平台發表聲明道歉，承認在對方婚姻協議離婚期間，因「過度關心」而「越界」，雖強調「我不是破壞家庭關係的人」，但仍坦言自己的行為失當，語氣誠懇地向社會與當事人致歉。

王子介入粿粿與范姜彥豐的婚姻事件爆發後，《全明星運動會》第二季的好友們全靜音。（圖／翻攝自王子IG）

王子曾以棒棒堂成員身分出道，後參與《全明星運動會》第二季建立「暖男」形象，如今風波重創形象與工作。多家品牌緊急下架合作廣告，活動代言也傳出暫緩，對其演藝生涯可謂重創。事件爆發後，《全明星運動會》第二季的好友們胡祖薇、林思宇（宇宙）、簡廷芮、胡釋安與徐新洋等人均選擇不發聲，對外全面神隱，就像開啟靜音模式。網友熱議：「朋友間的沉默最可怕！」、「誰敢替王子說話？」顯見事件影響之深。

藝人黃沐妍（圖）則選擇主動關心范姜彥豐。（圖／翻攝自黃沐妍IG）

相較之下，藝人黃沐妍（小豬）則選擇主動關心范姜彥豐，她向《NOWnews今日新聞》回應：「我不適合做任何評論！可以主動關心他（范姜彥豐），辛苦了！」實際上，在事件爆發當天，她便在范姜彥豐的貼文下留言「辛苦了」，短短三個字卻被外界解讀為「站隊」表態，顯示她對男方的同理與支持。

粿粿回應婚內出軌一事。（圖／翻攝粿粿IG）

另一方面，粿粿也在社群限動中公開回應，提到：「協議談了很久，由於對方提出的離婚金額超出了我的負擔，協商破裂及無預警的影片，說了許多與事實不符的內容，我不想以情緒對抗情緒，我會把完整事實清楚整理給大家。身為一個母親，我會負起該負的責任，不會隱瞞或誤導任何人。」她未否認與王子之間的親密關係，只強調將適時還原事實。

