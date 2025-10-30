王子道歉聲明挨轟！陳沂酸爆他代表作「沒當兵＋破壞家庭」 網全讚爆

記者林宜君／台北報導

王子（右）被指介入范姜彥豐與粿粿婚姻，親上火線發聲明道歉，遭陳沂（左）狠酸。（圖／翻攝自陳沂FB、王子IG）

演藝圈再掀婚變風暴！男星「王子」邱勝翊近日被指介入范姜彥豐與粿粿婚姻，引發外界譁然。29日下午他親上火線發聲明道歉，強調「我不是破壞家庭關係的人」，但承認「在她協商離婚過程中，因過度關心而越過朋友界線」。對此，網紅陳沂火速發文開酸，直言王子「邏輯矛盾」，並狠批：「代表作是沒當兵和破壞家庭嗎？」。

王子在社群上的聲明，他強調自己並非婚姻破裂的原因。（圖／翻攝自王子IG）

網友質疑王子的說法前後矛盾，留言酸說：「不是破壞家庭卻越界，這什麼神邏輯？」、「我就是老王。」（圖／翻攝自王子IG）

王子在社群上的聲明，他強調自己並非婚姻破裂的原因，僅因朋友間互相關心導致界線模糊，對因此造成各界誤會深表歉意。然而此言一出，引發外界兩極反應，許多網友質疑他的說法前後矛盾，留言酸說：「不是破壞家庭卻越界，這什麼神邏輯？」、「我就是老王。」，陳沂稍晚也在臉書開砲，點出整起事件的矛盾點：「范姜彥豐控訴妻子粿粿婚內出軌王子，兩人假裝好朋友，實際暗通款曲。」她認為雙方說法互相指控、各執一詞。

陳沂稍晚也在臉書開砲，點出整起事件的矛盾點。（圖／翻攝自陳沂FB）

不少人留言表示：「原本沒有代表作，現在有了」、「認真問：有沒有上過？渣男」。（圖／翻攝自陳沂FB）

接著陳沂更語帶嘲諷表示：「王子邱勝翊也隨即發了聲明，向所有人道歉，強調他不是破壞別人家庭的人，但又說自己越過朋友的界線。不是啊，那不就是破壞？邏輯太矛盾了吧！」她更酸道：「希望王子下次寫道歉文可以先給三斤老師批改，好好道歉有這麼難嗎？」。最後，陳沂再度補刀：「是說，王子在演藝圈的代表作到底是什麼啊？沒當兵跟破壞別人家庭嗎？」此話一出立刻掀起網友熱烈討論，不少人留言表示：「原本沒有代表作，現在有了」、「認真問：有沒有上過？渣男」

