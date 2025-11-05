王子道歉聲明「藏玄機」！ 律師分析：「賣慘、分期、道歉」都是和解常見招

王子、粿粿爆不倫戀引熱議。（翻攝自粿粿臉書）

粿粿與王子（邱勝翊）近期爆出不倫戀，至今仍鬧得沸沸揚揚。王子昨（4）日發聲再次向范姜彥豐致歉，並且說自己會跟粿粿共同面對並積極解決。律師王至德今（5）日分析，「分期、賣慘、道歉」都是和解的常見招。

針對王子的第2個聲明，王至德分析，聲明中提到王子有向范姜提出幫家人還債的資料，這在和解中不罕見，主要就是一個賣慘來降低和解金，不要看賣慘可能是個負面名詞，但通常有用，尤其是是真的慘的時候。

王至德說，聲明中還提到曾經向范姜提出分期付款的請求被拒絕，這在和解中也常見，不過也很常見的是只繳了1、2期然後後面就不繳了，尤其是沒有請律師的案件，當事人似乎更常答應分期付款的請求。

為什麼律師不喜歡給分期？王至德舉例，之前有個當事人從事工地小工的工作，一天工資2,000元，因為身體因素，每月約工作15天，因為不小心當了人頭戶被告，和解時不顧我的阻攔硬是要以每個月償還3萬元的條件跟被害人和解，想當然爾不可能持續還錢，錢只給了第1期，第2期以後就沒給錢了。

王至德說，分期付款常常只拿到前面幾期就沒了，甚至1期都沒拿到人就跑了，和解只是騙你向檢察官表示要原諒他而已，所以律師普遍不建議用分期的方式和解。如果真的一定要分期的時候，律師為了防止上面的情形，都會約定要付清才會向檢察官撤告或表示原諒，想要投機的被告自然就沒辦法得逞了。

另外，王至德也說，分期還有小技巧就是可以約定如果有1期沒付的話，後面視同全部到期，就是如果第2期就沒繳錢的話，就可以要求把剩下的一次清償，不可以再分期了。

王至德提到，道歉是和解中不時會看見的場景，因為許多案件常常是一方一時的不爽，不一定真的是錢的問題，因此道歉常常可以讓原本不爽的情緒緩和一點，先前就有當事人願意花10萬律師費提告，結果調解時被告不停的低頭道歉，提出賠償3萬元的方案，想不到這個當事人也真的答應了，事後他說他其實就只是不爽對方一開始的態度太差，3萬10萬對他來說沒什麼區別。

王至德說，其實就算道歉後對方還是不和解，那也沒差，反正道歉沒什麼損失，所以不管三七二十一，先道歉就對了。

